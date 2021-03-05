Vídeo mostra ação de bandidos em assalto a loja na Vila Rubim

Imagem mostra um dos assaltantes armado com uma submetralhadora durante assalto a loja na Vila Rubim, em Vitória Crédito: Reprodução / TV Gazeta

No vídeo é possível ver os dois homens bem vestidos se passando por clientes e realizando uma compra na loja. Eles chegaram faltando poucos minutos para o estabelecimento fechar. Quando as portas foram fechadas, a compra ainda estava sendo encerrada. Neste momento, a dupla anunciou o assalto.

Your browser does not support the video tag.

Um deles estava armado com uma submetralhadora e outro com uma pistola. Nas imagens é possível ver também a participação de outros dois suspeitos, que estavam na porta da loja dando cobertura ao assalto. Durante a ação, sete funcionários foram rendidos e obrigados a deitar no chão.

No total, os criminosos roubaram 100 celulares, 20 tablets e 8 notebooks. Eles fugiram e, até o momento, ninguém foi preso. A polícia espera que as imagens ajudem a identificar os bandidos e pedem para que, caso alguém tenha informações sobre o paradeiro dos criminosos ou do material, ligue para o Disque-Denúncia 181.