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Disfarçados de clientes

Vídeo mostra ação de bandidos em assalto a loja na Vila Rubim

Se passando por clientes, os criminosos assaltaram a loja e levaram mais de 120 aparelhos eletrônicos em Vitória. Um deles estava armado com uma submetralhadora e outro com uma pistola

Publicado em 05 de Março de 2021 às 10:27

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

05 mar 2021 às 10:27
Imagem mostra um dos assaltantes armado com uma submetralhadora durante assalto a loja na Vila Rubim, em Vitória
Imagem mostra um dos assaltantes armado com uma submetralhadora durante assalto a loja na Vila Rubim, em Vitória Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Imagens de videomonitoramento mostram o momento em que dois criminosos disfarçados de clientes assaltaram uma loja de eletrônicos e eletrodomésticos na Vila Rubim, em Vitória, na última quarta-feira (3). O estabelecimento fica a poucos metros de um posto da Polícia Militar. Eles levaram mais de 120 aparelhos eletrônicos durante a ação.
No vídeo é possível ver os dois homens bem vestidos se passando por clientes e realizando uma compra na loja. Eles chegaram faltando poucos minutos para o estabelecimento fechar. Quando as portas foram fechadas, a compra ainda estava sendo encerrada. Neste momento, a dupla anunciou o assalto.
Um deles estava armado com uma submetralhadora e outro com uma pistola. Nas imagens é possível ver também a participação de outros dois suspeitos, que estavam na porta da loja dando cobertura ao assalto. Durante a ação, sete funcionários foram rendidos e obrigados a deitar no chão.
No total, os criminosos roubaram 100 celulares, 20 tablets e 8 notebooks. Eles fugiram e, até o momento, ninguém foi preso. A polícia espera que as imagens ajudem a identificar os bandidos e pedem para que, caso alguém tenha informações sobre o paradeiro dos criminosos ou do material, ligue para o Disque-Denúncia 181.
Com informações da TV Gazeta

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