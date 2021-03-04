Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Vitória

Homens armados roubam mais de 100 celulares em loja na Vila Rubim

Boletim de ocorrência registrado na Polícia Militar indica que foram levados 100 aparelhos celulares, 20 tablets e oito notebooks no assalto; suspeitos conseguiram fugir

Publicado em 03 de Março de 2021 às 23:15

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

03 mar 2021 às 23:15
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma loja de produtos eletrodomésticos e eletrônicos na Vila Rubim, região do Centro de Vitória, foi assaltada por homens armados no final da tarde desta quarta-feira (3). Um boletim de ocorrência registrado na delegacia aponta que foram roubados cerca de 100 celulares, 20 tablets e oito notebooks. Funcionários do estabelecimento chegaram a ser feitos reféns.
O boletim de ocorrência registrado na polícia indica que os suspeitos entraram na loja por volta das 17h20, próximo do horário de fechamento do estabelecimento. Cerca de 30 minutos depois, quando estavam no caixa para fecharem uma compra de em torno de R$ 130, anunciaram o assalto. 
Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, sete funcionários foram feitos reféns, mas ninguém foi ferido. Outros dois suspeitos esperavam na porta da loja, para dar cobertura aos outros envolvidos no crime. Eles fugiram por volta das 18h20 e não foram localizados. 

Veja Também

Gerente é feita refém e leva coronhadas em assalto a loja na Vila Rubim

O proprietário da loja, Cláudio Sipolatti, alegou que, por conta da quantidade de produtos roubados, acredita que não serão destinados para uso particular. Ele reiterou que confia na capacidade das polícias Militar e Civil para recuperarem o material que foi levado pelos suspeitos. O prejuízo, segundo Cláudio, ainda não foi contabilizado.
"O que a gente precisa é de segurança antes e respostas depois. A polícia tem capacidade e inteligência para rastrear esse roubo. Um roubo desse tamanho não é para utilizar os produtos. A polícia sabe onde vai parar esse tipo de roubo e tem capacidade de recuperar"
Cláudio Sipolatti - Proprietário da loja
O empresário também reforçou  a importância de um trabalho integrado entre as esferas de segurança.
"Nesse momento nós estamos cobrando que utilizem toda a capacidade que eles têm. Temos a Guarda Municipal, as polícias Civil e Militar, há uma necessidade de interação entre eles para dar uma resposta", disse.

INSEGURANÇA NA REGIÃO

No início do mês de fevereiro, uma outra loja de móveis e eletrodomésticos que também fica na Vila Rubim foi assaltada por homens armados, que chegaram a dar coronhadas na gerente do estabelecimento. Cláudio relembrou o ocorrido e ressaltou que situações como essas não podem se tornar corriqueiras, pois os funcionários se sentem ameaçados em trabalhar naquela região.
"Temos 20 empregos nessa loja que estão sendo ameaçados porque as pessoas começam a não querer trabalhar por medo. 15 dias atrás nessa região teve um assalto, então essas equipes se sentem ameaçadas", completou.

Veja Também

Detento tenta fugir e é baleado por inspetores em Domingos Martins

Planalto Serrano amanhece com segurança reforçada após tiroteio e ameaças à imprensa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Grande Vitória Polícia Civil Vitória (ES) Vila Rubim Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados