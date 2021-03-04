Homens armados roubam mais de 100 celulares em loja na Vila Rubim

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma loja de produtos eletrodomésticos e eletrônicos na Vila Rubim, região do Centro de Vitória , foi assaltada por homens armados no final da tarde desta quarta-feira (3). Um boletim de ocorrência registrado na delegacia aponta que foram roubados cerca de 100 celulares, 20 tablets e oito notebooks. Funcionários do estabelecimento chegaram a ser feitos reféns.

O boletim de ocorrência registrado na polícia indica que os suspeitos entraram na loja por volta das 17h20, próximo do horário de fechamento do estabelecimento. Cerca de 30 minutos depois, quando estavam no caixa para fecharem uma compra de em torno de R$ 130, anunciaram o assalto.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, sete funcionários foram feitos reféns, mas ninguém foi ferido. Outros dois suspeitos esperavam na porta da loja, para dar cobertura aos outros envolvidos no crime. Eles fugiram por volta das 18h20 e não foram localizados.

O proprietário da loja, Cláudio Sipolatti, alegou que, por conta da quantidade de produtos roubados, acredita que não serão destinados para uso particular. Ele reiterou que confia na capacidade das polícias Militar e Civil para recuperarem o material que foi levado pelos suspeitos. O prejuízo, segundo Cláudio, ainda não foi contabilizado.

"O que a gente precisa é de segurança antes e respostas depois. A polícia tem capacidade e inteligência para rastrear esse roubo. Um roubo desse tamanho não é para utilizar os produtos. A polícia sabe onde vai parar esse tipo de roubo e tem capacidade de recuperar" Cláudio Sipolatti - Proprietário da loja

O empresário também reforçou a importância de um trabalho integrado entre as esferas de segurança.

"Nesse momento nós estamos cobrando que utilizem toda a capacidade que eles têm. Temos a Guarda Municipal, as polícias Civil e Militar, há uma necessidade de interação entre eles para dar uma resposta", disse.

INSEGURANÇA NA REGIÃO