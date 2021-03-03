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Na Serra

Planalto Serrano amanhece com segurança reforçada após tiroteio e ameaças à imprensa

No dia seguinte à madrugada e manhã de terça-feira (02), quando região ficou sem circulação de ônibus e com equipes de TV's intimidadas, o bairro teve um reforço no policiamento nesta quarta (03)

Publicado em 03 de Março de 2021 às 10:28

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

03 mar 2021 às 10:28
Serra
A chefe da Guarda Civil Municipal da Serra, Laís Araújo, esteve presente no bairro Planalto Serrano nesta manhã Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um dia após moradores serem acordados com o som de uma intensa troca de tiros e ainda equipes de reportagem da TV Gazeta e TV Tribuna serem ameaçadas por traficantes, o bairro Planalto Serrano amanheceu nesta quarta-feira (03) com um reforço na segurança por parte da Guarda Municipal da Serra.
Planalto Serrano amanhece com segurança reforçada após tiroteio e ameaças à imprensa

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Com a presença física da Guarda no local, a sensação na região era de uma aparente normalidade e tranquilidade, algo que não ocorreu entre a madrugada e o amanhecer desta terça-feira (02). Com medo dos tiros, motoristas não subiam com os coletivos do Transcol para a parte alta de Planalto Serrano, deixando a população local sem opção de transporte público.
Além da Guarda Municipal, a Polícia Militar faz um patrulhamento mais constante, os coletivos circulam sem problemas e o comércio funciona normalmente. A comandante Laís Araújo, da Guarda Civil da Serra, explicou para a reportagem da TV Gazeta as ações desencadeadas no bairro nesta manhã.
"Desde ontem (terça), juntamente com as outras forças de segurança, a Guarda está fazendo um trabalho preventivo no bairro Planalto Serrano e atuando nos Blocos A, B e C, e com um reforço maior do efetivo. Isso para trazer uma sensação de tranquilidade e segurança para o munícipe que está circulando e sai para o trabalho. Ontem recebemos a informação de que os ônibus não estavam circulando e que os comércios estavam fechados. De imediato entramos em contato com a Ceturb e nos dispomos a fazer a segurança e até a escolta para que os moradores de Planalto Serrano tivessem o direito de ir e vir com tranquilidade", destacou.

SEM ACIONAMENTO

A chefe da Guarda salientou que a corporação não foi acionada enquanto ocorria o tiroteio e apenas tomou conhecimento dos fatos somente pela manhã, quando ocorreu o envio de viaturas para Planalto Serrano para atuar na região paralelamente a atuação das polícias.
Coronel Alexandre Ramalho. Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do ES
Coronel Alexandre Ramalho. Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do ES Crédito: Vitor Jubini
A presença da Guarda e da Polícia Militar é parte da saturação ordenada pelo secretário de segurança Pública do Estado, coronel Alexandre Ramalho, que lamentou o ataque à imprensa e explicou que os ataques em Planalto Serrano são decorrentes pela intensa disputa pelo comando do tráfico de drogas.

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