BR 101: não duplicar é inaceitável e provocará mais mortes

BR 101 corta a Reserva Biológica (Rebio) de Sooretama, no Norte do Estado Crédito: TV Gazeta

O imbróglio em torno do licenciamento ambiental do trecho Norte, os 262 quilômetros que vão da Serra até Pedro Canário, já paralisou a duplicação e segue sendo o maior impasse desde a concessão da rodovia. A BR 101 atravessa a área de preservação de Sooretama, o que inviabiliza a ampliação pela necessidade de desmatamento das áreas florestais que margeiam a rodovia.

Em 2019, após reincidentes negativas de liberação do trecho pelo Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio), o Ibama sugeriu antecipar análises técnicas de outras partes da rodovia . Uma forma de destravar a duplicação da rodovia no trecho Norte enquanto se define a situação de Sooretama.

No ofício com a proposta da ANTT, a sugestão de remodelação da rodovia apenas com a terceira faixa é baseada em levantamento realizado pela própria concessionária Eco101, que indica não haver necessidade de duplicação no trecho que vai da reserva até Pedro Canário. "O estudo de tráfego apresentado pela própria concessionária indica não haver demanda que justiﬁque tal investimento”, diz o texto da agência.

Ora, a duplicação da BR 101, como um projeto estratégico de segurança e logística para o Estado, deve ser pautado pelo potencial, não pelos dados do presente. Qualquer planejamento de infraestrutura tem de mirar o futuro, ou já nasce caduco. Modernizar uma rodovia é se antecipar, garantindo que a via possa receber fluxos maiores com segurança para os usuários. É se preparar para as possibilidades de desenvolvimento.

Mesmo que haja adequação do contrato e de valores da concessão, caso essa proposta vingue, vai se sobressair o fracasso de um projeto essencial para a economia e para a preservação das vidas de quem trafega pela via. Vale lembrar que, desde 2014, há cobrança de pedágio nas sete praças ao logo do território capixaba, sem que a duplicação avance em um ritmo aceitável. Os motoristas cobram, com razão, pois não veem o resultado dos investimentos que saem do seu bolso.

O impasse de Sooretama, no que diz respeito unicamente à área de preservação, é um etapa burocrática com justificativa aceitável, mas que se prolonga por tempo demais. A reserva está ali desde sempre, e a questão do licenciamento deveria estar prevista no contrato desde o início, impondo alternativas para superar a questão. Mas elas geram custos, que podem afugentar investimentos. Há exemplos no mundo de projetos de rodovias que, com inovação, superaram esses impasses sem causar prejuízos ambientais.