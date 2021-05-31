Idosos vivem cada vez mais. É preciso garantir também que vivam melhor

A subnotificação sempre ronda casos de violência doméstica, não só contra os idosos Crédito: Sabine van Erp/ Pixabay

A informação de que houve queda de 15% nas denúncias de maus-tratos contra idosos na Grande Vitória em 2020 à primeira vista parece uma boa notícia, que infelizmente não se sustenta quando se analisa o contexto. A população idosa foi a mais afetada no primeiro ano da pandemia por concentrar a maior parte dos registros de casos graves e de letalidade da Covid-19 . A necessidade de isolamento como forma de garantir a saúde também pode ter contribuído para o silenciamento das vítimas, ao encontrar mais obstáculos para denunciarem possíveis violências dentro de casa.

A ponderação é feita pela própria a delegada titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso (Depi), Milena Girelli: "As vítimas estão dentro de casa. Quanto mais restrições, menor é a quantidade de denúncias. Em março deste ano, por exemplo, quando as medidas de restrições foram intensificadas, houve uma queda de 50% no número de denúncias".

No comparativo de 2019 com 2020, os registros caíram de 2.393 denúncias para 1.991 no ano seguinte. A subnotificação sempre ronda casos de violência doméstica, não só contra os idosos: as mulheres e as crianças também sofrem com esse tipo de silenciamento.

A família, que tem a responsabilidade de manter a integridade física e emocional desses idosos, muitas vezes pode ser a própria algoz. Uma violência que vai além das agressões físicas, como o abandono material. Pessoas da terceira idade também são vítimas de alienação, colocadas nessa situação por alguém de sua confiança. Há a imposição de um afastamento do idoso do convívio familiar, numa situação na qual a denúncia só é possível de ser feita por terceiros. Não raro, há disputas por heranças em jogo.

Há quase 20 anos, o Estatuto do Idoso foi instituído para garantir mais proteção às pessoas com mais de 60 anos no país, considerado desde então uma importante ferramenta de proteção e inclusão social. Com a mudança do perfil demográfico brasileiro, a premissa é de que as pessoas vivem cada vez mais, mas precisam também viver cada vez melhor. Os abusos, contudo, não cessam. Em abril, a Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei com penas mais duras para o crime de expor a perigo a integridade e a saúde do idoso , em casos de submissão a condições desumanas ou degradantes, com a privação de alimentos e cuidados indispensáveis.

Há uma recomendação, publicada em julho do ano passado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para que os cartórios fiquem atentos a indícios de qualquer tipo de violência patrimonial contra idosos . Caso existam suspeitas, elas devem ser comunicadas ao Conselho Municipal do Idoso, à Defensoria Pública, à Polícia Civil ou ao Ministério Público. As tentativas de antecipação de herança, movimentação indevida de contas bancárias e venda de imóveis também são uma forma de violência.