Festas ilegais continuam sendo o maior risco para o agravamento da pandemia

Imagens captadas durante a operação em Jardim Camburi, no sábado (22), mostram aglomeração dentro do estabelecimento e frequentadores sem máscara Crédito: Gabriel Weneck/PMV

"Sextou!". Mas essa expressão que nasceu e ganhou popularidade na internet para demarcar a chegada do fim de semana, sobretudo a possibilidade de encontros em bares, festas e reuniões de amigos, ainda está longe de poder ter a mesma conotação dos tempos pré-pandêmicos. A chegada da sexta-feira se tornou um motivo de preocupação, não mais de pura descontração, no que diz respeito à saúde pública e ao enfrentamento da Covid-19

Não bastasse o descumprimento às regras de classificação e às normas sanitárias (uso de máscara e distanciamento social) no local, o estabelecimento também funcionava sem os alvarás necessários do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária. Um combo de infrações, potencializando ainda mais os riscos aos frequentadores. Que, é bem verdade, nem deveriam estar aglomerados ali. Mais uma vez, vale repetir: esses eventos ilegais só continuam acontecendo porque há demanda. Principalmente entre os mais jovens, que continuam julgando-se imunes às manifestações mais graves da doença. E desprezando o risco que se tornam às pessoas de sua convivência.

Em Colatina, duas festas foram interrompidas na mesma noite : uma na avenida Senador Moacyr Dalla, no bairro Colatina Velha, e outra na zona rural, no distrito de Santa Joana. Esse último evento estava sendo realizado em um bar cujo antigo proprietário, que já havia sido autuado por promover aglomeração, veio a falecer em decorrência da Covid-19.

As histórias de badalações nos finais de semana se repetem, mesmo nos períodos de aumento das restrições. A promoção de festas ilegais se tornou um desafio para o controle sanitário, porque as punições cabíveis não parecem surtir efeito inibidor suficiente. Apreensões de equipamentos são facilmente solucionadas, e não parece que a cobrança de multas e os processos por crimes contra à saúde pública sejam de fato repressores.

Não se nega que o setor de eventos é um dos mais prejudicados durante a pandemia. Os números da Associação Brasileira de Promotores de Eventos no Espírito Santo (Abrape-ES) apontam que 10 mil empregos foram extintos no Estado, cerca de 4,5 mil empresas estão sem renda e outras mil não resistiram à paralisação do setor e fecharam.

No último dia 20, a entidade enviou ao governo estadual uma nova proposta que prevê parâmetros de retomada do setor do entretenimento no Estado . A ideia da entidade é retomar os eventos para até 300 pessoas em cidades de risco moderado e 500 pessoas para risco baixo. Com o encerramento da vacinação de toda a população com comorbidades do Espírito Santo, o número aumentaria para 700 pessoas em risco baixo e 400, em moderado.

O governo do Estado afirmou que vai estudar a proposta. É preciso cautela, porque especialistas dentro do próprio Palácio Anchieta afirmam que um novo pico de casos pode estar próximo. A vacinação precisa avançar, então a conjuntura é o que deve guiar as decisões. O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) foi sancionado no início de maio pelo presidente Jair Bolsonaro para permitir desconto de até 70% em dívidas tributárias e também ampliação de crédito para essas empresas. Mas sem perspectivas de retorno às atividades, não há melhora concreta.

Compreende-se que há uma urgência no setor. Mas a crise de saúde pública, por mais que se abrande, ainda está longe de acabar. As aglomerações promovidas em festas ilegais acabam sendo um vetor para a disseminação do coronavírus, alimentando um ciclo sem fim na pandemia. O risco baixo e o risco moderado não significam que o risco inexiste, e realizar eventos sem obedecer aos critérios de segurança é investimento em novas ondas da Covid-19, cada vez mais arrasadoras. As novas variantes não podem ser subestimadas.