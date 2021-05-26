As duas faces da moeda do aumento da arrecadação influenciado pela inflação

Pesquisa Focus divulgada na segunda-feira (24) pelo Banco Central elevou para 5,24% a estimativa de inflação em 2021 Crédito: Pixabay

A notícia do crescimento de 20% na receita do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Espírito Santo nos primeiros quatro meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2020, é alvissareira do ponto de vista da arrecadação, sobretudo por ser um desempenho que permite ao governo estadual a manutenção da previsão para 2021, ano no qual o enfrentamento da pandemia permanece como desafio e prioridade. Nessa toada, os compromissos firmados para o orçamento estadual deste ano podem ser cumpridos, e fica assegurado à população o acesso aos serviços públicos essenciais previstos.

Mas são essas mesmas pessoas, os contribuintes, que sentiram no bolso o peso desse aumento. Isso porque foi sobretudo a inflação que, de janeiro a abril de 2021, garantiu que a arrecadação do ICMS atingisse a marca dos R$ 4,6 bilhões, superando os R$ 3,8 bilhões no ano anterior. A alta superou também em 24% os valores tributados no mesmo período de 2019, bem antes de toda a reviravolta pandêmica.

O resultado do primeiro quadrimestre de 2021 é atribuído principalmente ao aumento do preço de combustíveis e de energia elétrica, mas a elevação do custo de vida neste ano segue como uma tendência em outros itens, dos medicamentos à alimentação.

A escalada inflacionária encontra em 2021 um horizonte de lenta recuperação da atividade econômica, com o risco de estagflação, justamente quando esses dois cenários coincidem. A pesquisa Focus divulgada na segunda-feira (24) pelo Banco Central elevou para 5,24% a estimativa de inflação em 2021, enquanto o desemprego não dá sinais de arrefecimento. Os números mais recentes, referentes ao período de dezembro de 2020 e fevereiro deste ano, apontam 14,4 milhões de desempregados no país.

O aumento do custo de vida, sobretudo em um horizonte de desemprego, é a face mais dura da crise econômica. Afeta em maior escala os mais pobres, acelerando a situação de miséria que tem implicações sociais visíveis. O Brasil se encontra em uma inércia na qual não consegue combater a pandemia com eficiência, ainda incapaz de colocar a vacinação em massa nas ruas, e ao mesmo tempo assiste ao empobrecimento de parte considerável da população, que não tem como colocar comida na mesa e ainda precisa lutar pela infraestrutura mínima para garantir dignidade, com os valores da conta de luz e do gás também disparados.

E a classe média assalariada tampouco escapa das intempéries inflacionárias. A carne bovina continua sob pressão inflacionária que fez desaparecer das prateleiras os cortes mais nobres . Os estabelecimentos estão comprando menos quantidade por dificuldade de encontrar o produto no mercado, com frigoríficos priorizando a venda para o exterior para aproveitar a alta do dólar e do euro. Escassez de produtos é um cenário que, inevitavelmente, remete aos anos de hiperinflação brasileira, na década de 80.