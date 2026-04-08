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Renata Rasseli

Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Em clima de celebração, a Javé Construtora reuniu os novos moradores do Castle Hill, em Vargem Alta.

Publicado em 08 de Abril de 2026 às 03:55

Publicado em 

08 abr 2026 às 03:55
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
José Luiz Nunes e família receberam os novos moradores do Castle Hill  em Vargem Alta. Cloves Louzada

Em clima de celebração, a Javé Construtora reuniu os novos moradores do Castle Hill, em Vargem Alta. O empreendimento, que se destaca pela proposta de integrar luxo e preservação ambiental, foi apresentado em um evento elegante, com a presença do CEO José Luiz Nunes, familiares, diretores e convidados. A programação contou com apresentação do conjunto Cais Jacarandá, além de buffet sofisticado e ambientação especial. Veja as fotos de Cloves Louzada.


Lançamento

Fernando Manhães e Fábio Ruschi entre o professor Samir Nassif Palma
À frente da ESPM Vitória, Fernando Manhães e Fábio Ruschi receberam, nesta segunda-feira (06), a diretoria da ESPM, que veio do Rio de Janeiro e de São Paulo, para o evento de lançamento da pós-graduação Inteligência Artificial aplicada ao Marketing. Inédita no Estado, a especialização combina gestão, marketing e tecnologia e foi apresentada ao mercado capixaba pelo coordenador do curso, Samir Nassif Palma. O professor fez uma apresentação abordando como a tecnologia vem transformando negócios, produtos e estratégias e como o marketing se apropria das novas ferramentas para impulsionar experiências. Camilla Baptistin

Contagem regressiva

 

Axl Rose (voz), Slash (guitarra), Duff McKagan (baixo), Dizzy Reed (teclados), Richard Fortus (guitarra) e o baterista Isaac Carpenter. Essa é a formação do Guns N’ Roses que vai subir no palco do Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, neste domingo (12). No último final de semana, a lendária banda de rock esteve no Allianz Parque, em São Paulo, e o coro de milhares de vozes ao som de "November Rain" foi de arrepiar. O clássico, imortalizado pelo solo de Slash e pelo clipe cinematográfico de Axl Rose, é um dos momentos mais aguardado da turnê que desembarca no Estado para celebrar os 50 anos da Rede Gazeta


Aniversário

Fundada por Francisco Carvalho e Sergio Mello, a Timenow, uma das principais empresas brasileiras de engenharia consultiva e gerenciamento de projetos industriais, completa 30 anos. A festa de celebração será nesta quarta-feira (08), no Le Buffet Master, em Vitória. Com expansão de mais de 30% nos últimos anos, a meta é alcançar faturamento superior a R$ 1 bilhão até 2030. A estratégia combina crescimento orgânico no Brasil, internacionalização com foco nos EUA, avanço tecnológico e aumento da margem com serviços de maior valor agregado, como engenharia, consultoria e soluções completas para a gestão de projetos.



Aniversário 2 

Sócia-diretora da Utz - Soluções para Empresas Familiares, empresa de assessoria para famílias empresárias no desenvolvimento de CEOs, executivos e herdeiros, Danielle Quintanilha convida para a festa de 25 anos de sua empresa. Será no dia 16 de abril, às 17h, no Clube Ítalo Lounge, em Vitória. 


Em São Paulo


CEO da AP Exata e cientista de dados, o capixaba Sérgio Denicoli participa da 12ª edição do Brazil Investment Forum (BIF), organizada pelo Bradesco BBI, em São Paulo, nesta quarta-feira (08). O evento é um dos principais encontros do mercado financeiro brasileiro, consolidado como referência para investidores e executivos discutirem o cenário macroeconômico e político do país. 

Em Vila Velha

Rodrigo e Tayla Laranja
Rodrigo e Tayla Laranja na coletiva de imprensa do Boulevard Arbori, novo empreendimento que será lançado em Vila Velha pela Portocale em parceria com a Vaz Desenvolvimento. Com o conceito “Onde a vida encontra o verde”, o projeto propõe atenção especial à integração entre crescimento, paisagem e compromisso socioambiental. Diego Morales

No Rio Grande do Sul


Após brilhar com um top 5 na abertura da temporada em Campo Grande, o piloto capixaba Hugo Cibien já aterrissa em solo gaúcho. O foco da vez é a 2ª etapa da Copa Truck, que agita o Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul (RS) neste fim de semana, 11 e 12 de abril.


Em São Paulo

Referência no mercado imobiliário, a advogada capixaba Raquel Queiroz Braga anuncia que estará em São Paulo, nos dias 15 e 16 de abril, para um papel de destaque na Convenção Loft/Portas 2026. Raquel conduzirá um painel estratégico sobre os impactos da reforma tributária nas locações. 



Em Portugal

Rafa Ziviani
Em Lisboa, Rafa Ziviani foi um dos destaques da mais recente edição do TEDx Chiado, que reuniu nomes da cena criativa e empreendedora internacional. Com presença marcante no palco, a empresária, que atua entre Brasil e Portugal, apresentou uma talk que provocou reflexão sobre comportamento, comunicação e o impacto da performance social no dia a dia.  Cath Caliman

Saúde Nota 10


Mais de 48 mil pessoas já foram impactadas pelo programa Saúde Nota 10, que conecta saneamento e saúde pública na Grande Vitória. A iniciativa leva informação sobre esgoto e meio ambiente para escolas e comunidades. “Quando falamos de saneamento, estamos falando diretamente de saúde pública. A coleta e o tratamento de esgoto atuam na prevenção, evitando que as doenças aconteçam. É uma atuação silenciosa, mas com impacto direto na vida das pessoas”, afirma Bruna Buldrini, diretora-presidente da Aegea ES.


Da TV para beach club capixaba


A dupla Clayton & Romário vive um momento de expansão que vai além dos palcos. Recentemente, os sertanejos marcaram presença na novela Coração Acelerado, da TV Globo, e ainda emplacaram a música “Aô Goiás” na trilha sonora da produção, uma faixa que dialoga diretamente com o universo da trama, ambientada no interior goiano. Aproveitando essa fase de grande visibilidade, os artistas desembarcam em Vitória no próximo dia 18 de abril, quando comandam o sunset do TantraVitória, na Praia de Camburi. Para os capixabas, a promessa é de show embalado por sucessos e pelo momento especial da carreira.

Arte e cultura

A presidente do CAU-ES, Priscila Ceolin, ao lado do secretário de Cultura, Fabrício Noronha, durante a inauguração do Museu do Cais das Artes
A presidente do CAU-ES, Priscila Ceolin, ao lado do secretário de Cultura, Fabrício Noronha, durante a inauguração do Museu do Cais das Artes. LR Comunicação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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