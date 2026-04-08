Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Contagem regressiva

Axl Rose (voz), Slash (guitarra), Duff McKagan (baixo), Dizzy Reed (teclados), Richard Fortus (guitarra) e o baterista Isaac Carpenter. Essa é a formação do Guns N’ Roses que vai subir no palco do Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, neste domingo (12). No último final de semana, a lendária banda de rock esteve no Allianz Parque, em São Paulo, e o coro de milhares de vozes ao som de "November Rain" foi de arrepiar. O clássico, imortalizado pelo solo de Slash e pelo clipe cinematográfico de Axl Rose, é um dos momentos mais aguardado da turnê que desembarca no Estado para celebrar os 50 anos da Rede Gazeta.



Aniversário



Fundada por Francisco Carvalho e Sergio Mello, a Timenow, uma das principais empresas brasileiras de engenharia consultiva e gerenciamento de projetos industriais, completa 30 anos. A festa de celebração será nesta quarta-feira (08), no Le Buffet Master, em Vitória. Com expansão de mais de 30% nos últimos anos, a meta é alcançar faturamento superior a R$ 1 bilhão até 2030. A estratégia combina crescimento orgânico no Brasil, internacionalização com foco nos EUA, avanço tecnológico e aumento da margem com serviços de maior valor agregado, como engenharia, consultoria e soluções completas para a gestão de projetos.









Aniversário 2



Sócia-diretora da Utz - Soluções para Empresas Familiares, empresa de assessoria para famílias empresárias no desenvolvimento de CEOs, executivos e herdeiros, Danielle Quintanilha convida para a festa de 25 anos de sua empresa. Será no dia 16 de abril, às 17h, no Clube Ítalo Lounge, em Vitória.





Em São Paulo





CEO da AP Exata e cientista de dados, o capixaba Sérgio Denicoli participa da 12ª edição do Brazil Investment Forum (BIF), organizada pelo Bradesco BBI, em São Paulo, nesta quarta-feira (08). O evento é um dos principais encontros do mercado financeiro brasileiro, consolidado como referência para investidores e executivos discutirem o cenário macroeconômico e político do país.