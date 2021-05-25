Transparência no combate à Covid-19 é essencial para a saúde da gestão

"Sem máscara": uso de verbas para a Covid-19 e dados estatísticos sobre a doença precisam ser transparentes Crédito: Pixabay

A transparência nos atos administrativos do poder público durante a pandemia é essencial para deixar exposta — sempre ao alcance do cidadão — a saúde da gestão, não podendo ser desprezada em função das urgências que venham a se sobrepor. A prestação de contas e a publicidade são uma prioridade da administração pública em qualquer circunstância, e nas ações implementadas para o enfrentamento da Covid-19 não seria diferente, dadas as proporções do problema e suas inúmeras implicações para a sociedade.

É uma questão pertinente à própria organização gerencial, para que se saiba onde os recursos públicos estão sendo aplicados, e assim conter possíveis abusos e omissões. E também um compromisso com a população sobre o real status da crise sanitária, sem subdimensionamentos tendenciosos. Tanto a falta de comprometimento quanto a má-fé são capazes de piorar uma situação por si só temerária, criando contratempos dentro de um problema maior: a própria crise de saúde pública.

No Espírito Santo , após contato feito pela reportagem deste jornal, apenas 18 prefeituras enviaram resposta com a informação sobre o uso dos recursos federais. Já os demais 60 municípios não responderam ou enviaram dados insuficientes para o levantamento. Após a publicação da matéria, mais dois municípios atenderam os pedidos e tiveram seus dados acrescentados nela.

Ao se reunirem as informações desses 18 municípios, foi possível saber que a maior parte dos R$ 223 milhões destinados a esse grupo de cidades, o que representa 40% desse montante, foi reservada para "recomposição financeira" dentro do orçamento previsto antes da pandemia, mantendo-se assim ao menos parte dos gastos planejados anteriormente para 2020, mesmo com a queda de arrecadação. Cariacica Vitória foram dois dos municípios que priorizaram a recomposição do tesouro municipal.

Já o pagamento de servidores veio em segundo lugar, abocanhando 19,4% do total informado pelas cidades. Assim, mais de R$ 132 milhões do socorro da União, referente a essas 18 administrações, foram usados para cobrir o déficit da arrecadação e com a folha de pagamentos do funcionalismo. Já quando apenas gastos com saúde foram considerados, a compra de medicamentos ficou na frente, com R$ 11 milhões gastos, representando 5% da soma.

E não é somente a destinação dos recursos que deve ser tornada sempre pública: na pandemia, os números referentes a transmissão, letalidade e taxa de ocupação de leitos também devem estar sob permanente escrutínio público. São os dados disponibilizados pelos municípios, no sistema oficial do Estado, que dão a dimensão da pandemia em cada cidade e ajudam a construir o Mapa de Risco, o norteador das medidas de enfrentamento no Espírito Santo. O cidadão precisa ter confiança nessas informações.