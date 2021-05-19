Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Acrobacias e alta velocidade: exibicionismo em motos coloca vidas em risco
Opinião da Gazeta

Acrobacias e alta velocidade: exibicionismo em motos coloca vidas em risco

É incompreensível que alguns motociclistas se sujeitem ainda mais aos perigos do trânsito, em situações como as testemunhadas no último fim de semana envolvendo abuso de velocidade e irresponsabilidade

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

19 mai 2021 às 02:00

Colunista

Moto
Homem se arrisca na Terceira Ponte, em manobra proibida com moto Crédito: Leitor
Se a violência no trânsito é comprovadamente mais brutal para quem está sobre duas rodas, pela própria exposição vulnerável do motociclista diante de veículos mais robustos, quando se adiciona o componente da imprudência deliberada, os riscos são multiplicados. De janeiro a março deste ano, o número de mortes em acidentes envolvendo motos no Espírito Santo teve um crescimento de 8,2%, comparado com o mesmo período de 2020. Foram 79 vítimas em três meses. É incompreensível que alguns motociclistas se sujeitem ainda mais ao risco, em situações como as testemunhadas no último fim de semana envolvendo abuso de velocidade e irresponsabilidade.
A Rodovia do Sol, ao que parece, se transformou em cenário da franquia "Velozes e Furiosos", com os limites impostos pelas leis de trânsito sendo tratados como um item decorativo ou algo a ser seguido apenas pelos reles mortais. Motociclistas que possuem máquinas supervelozes,  que podem atingir até 300km/h, não são semideuses e não têm salvo-conduto para atingir altas velocidades, fazendo com que avenidas e rodovias sirvam de pistas de testes para suas motos esportivas. O abuso de velocidade em vias públicas coloca em risco os próprios condutores e quem estiver no caminho.
Os flagrantes de motociclistas "voando" na pista se tornaram comuns pelos usuários da via e mobilizaram agentes do Batalhão de Polícia de Trânsito da PM (BPTran) a realizarem uma operação, no último domingo (16), para abordar quem atinge altíssimas velocidades no trecho que liga Vitória a Guarapari. Com base nas denúncias, foi realizado um trabalho de inteligência que mostrou que os motociclistas utilizam a pista para explorar a velocidade de suas motos. Fazem de uma via pública um autódromo, colocando vidas em risco. 

Veja Também

Pedestre e motociclista ficam feridos em acidente na BR 262, em Cariacica

Motociclista morre em acidente na BR 101, na Serra

Motociclista é arremessado após acidente com carro em Nova Venécia

Na blitz, o BPTran abordou 39 motociclistas e foram distribuídos 14 autos de infração, com registros de condução sem CNH e com descarga aberta (livre), entre outras irregularidades. Um dos motociclistas fugiu, lançando a moto em cima de um dos policiais. Para reconhecer e responsabilizar o infrator, imagens do sistema de monitoramento da rodovia serão utilizadas.
E não é só na Rodovia do Sol: na Grande Vitória não é difícil encontrar motociclistas em motos potentes, acelerando ao máximo em avenidas movimentadas. O barulho é ensurdecedor e chama a atenção de quem está ao redor.
Na véspera, um flagrante de imprudência viralizou na internet: um motociclista conduzia seu veículo em pé, como um acrobata, enquanto era filmado por outro homem em uma moto. A acrobacia foi registrada na Terceira Ponte, um exibicionismo desmedido e sem sentido. Testemunhas disseram que os dois protagonistas do vídeo faziam parte de um grupo de motociclistas que aparentemente se organizou para garantir o espaço para a manobra arriscada. O Código Brasileiro de Trânsito considera exibir manobra perigosa uma infração gravíssima, o que não impediu a prática. Para piorar, a Rodosol afirmou que as câmeras de segurança não conseguiram registrar as placas dos infratores.
Tanto se fala na irresponsabilidade da associação entre álcool e direção, uma combinação explosiva para a ocorrência de acidentes, mas é preciso reforçar também essa inconsequência aparentemente sóbria e completamente insensata. Sujeitar-se ao perigo pelo prazer do exibicionismo, para expor a própria ousadia ou a potência de suas máquinas, acaba tendo a mesma gravidade de dirigir embriagado. O Código Brasileiro de Trânsito tem regras e punições para os abusos, mas elas precisam ser aplicadas com rigor. Para tanto, a fiscalização precisa se fazer presente. A impunidade, mais uma vez, é o motor da irresponsabilidade. 
Ao comprar uma supermoto, o motociclista precisa ter a consciência de que não poderá desfrutar de todo o potencial dela em vias públicas, por estar sujeita às mesmas regras de trânsito de quem possui motocicletas mais simples.  E não se pode generalizar: nem todos os proprietários de motos são irresponsáveis, sabem que devem exercer seu papel de cidadão no trânsito.  Muitos são, inclusive, vítimas da imprudência alheia. Quem quer velocidade e adrenalina pode se tornar oficialmente um competidor.  Sempre bem longe das ruas.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Violência contra criança no ambiente familiar é atrocidade a ser combatida

Suspeitas de corrupção na Codesa exigem apuração rigorosa

Zerar atraso de segunda dose precisa ser foco de governantes

Em pleno século 21, trabalho escravo no ES é situação inaceitável

Força de um país está nas suas pessoas e na sua capacidade produtiva

Tópicos Relacionados

motocicleta rodovia do sol Terceira Ponte trânsito Código de Trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Resfriado ou bronquiolite? Veja como identificar as doenças em crianças
A "Pretinha do Sertanejo" avançou para a próxima fase da disputa
Capixaba se destaca e avança em reality sertanejo no Caldeirão com Mion
Imagem de destaque
Marcas na 2ª Ponte de Colatina preocupam moradores e DNIT é acionado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados