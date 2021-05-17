Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Supermotos que “voam” a até 300 km/h são alvo de blitz da PM no ES

Segundo denúncias de usuários e investigação da polícia,  alguns motociclistas utilizam a Rodovia do Sol para explorar a velocidade das suas motos

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 12:31

Públicado em 

17 mai 2021 às 12:31
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Motos são paradas na Rodovia do Sol para fiscalização do Batalhão de Trânsito da PM
Motos são paradas na Rodovia do Sol para fiscalização do Batalhão de Trânsito da PM Crédito: BPTran/Divulgação
Agentes do Batalhão de Polícia de Trânsito da PM (BPTran) fizeram uma operação, no último sábado (15), para reprimir o abuso de velocidade na Rodovia do Sol, entre Vila Velha e Guarapari. Segundo o comando da operação, que teve como alvo motociclistas, algumas dessas potentes máquinas têm capacidade de desenvolver velocidades de até 300 km/h.
O BPTran afirma que usuários da rodovia, que tem pista dupla e é administrada pela concessionária Rodosol, reclamam de forma recorrente do excesso de velocidade por parte de condutores de motos de alta potência.
“São motos que chegam a mais de 300 km/h, qualquer descuido pode ser fatal. Vale lembrar que a rodovia é cercada por reserva, e a possibilidade de um animal silvestre atravessar na frente de um motociclista é muito grande”, alerta o subtenente Gilvani, coordenador da operação.
Segundo o militar, essa altíssima velocidade coloca em risco a vida de muita gente. “A essa velocidade, os resultados seriam terríveis, inclusive para inocentes, já que a pista comporta, além de outros veículos, ciclistas que costumam trafegar por ali.”
Com base nas denúncias de motoristas que trafegam pela Rodovia do Sol, o serviço de inteligência do BPTran coletou as informações que subsidiaram a operação. De acordo com os levantamentos, motociclistas utilizam a pista para explorar a velocidade de suas motos, gerando risco a eles próprios e aos demais usuários da via.

Veja Também

Vídeo: motociclista se arrisca em manobra proibida na Terceira Ponte

Motociclistas fazem manifestação na BR 101 após morte de médico na Serra

Casagrande nega retirada de Batalhão de Trânsito do centro de Vitória

Para que conseguissem abordar os infratores, as equipes de fiscalização foram posicionadas estrategicamente. No total, 39 motociclistas foram parados. Um deles fugiu, lançando a moto em cima de um dos policiais. Imagens do sistema de monitoramento da rodovia serão utilizadas na tentativa de reconhecimento e serão encaminhadas às autoridades para responsabilização do infrator.
A fuga desse motociclista foi o único revés da operação, que, segundo o Batalhão de Trânsito, atingiu seus objetivos: foram emitidos 14 autos de infração, que contemplam irregularidades como conduzir sem CNH a conduzir com descarga do escapamento aberta (livre).
Os documentos recolhidos serão levados para o BPTran, onde os condutores deverão comparecer para retirá-los, após sanadas as alterações constatadas nos veículos e realizada a vistoria. O BPTran promete continuar realizando operações para reprimir motociclistas que conduzem seus veículos em alta velocidade pelas rodovias do Estado.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Vídeo: vendedora de água é atropelada por motocicleta em Linhares

Mercado de motocicletas projeta crescimento de 10,2% no Brasil

Adolescente morre após cair de motocicleta conduzida pelo namorado em São Roque do Canaã

Morre ciclista envolvida em acidente com motocicleta em São Mateus

Criança de onze anos é apreendida por roubar motocicletas no ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

motocicleta rodovia do sol Polícia Militar Código de Trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carro elétrico em condomínio
Condomínios e carros elétricos: um novo conflito
Editais e Avisos - 27/04/2026
Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados