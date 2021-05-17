Supermotos que “voam” a até 300 km/h são alvo de blitz da PM no ES

Motos são paradas na Rodovia do Sol para fiscalização do Batalhão de Trânsito da PM Crédito: BPTran/Divulgação

Agentes do Batalhão de Polícia de Trânsito da PM (BPTran) fizeram uma operação, no último sábado (15), para reprimir o abuso de velocidade na Rodovia do Sol , entre Vila Velha e Guarapari. Segundo o comando da operação, que teve como alvo motociclistas, algumas dessas potentes máquinas têm capacidade de desenvolver velocidades de até 300 km/h.

O BPTran afirma que usuários da rodovia, que tem pista dupla e é administrada pela concessionária Rodosol, reclamam de forma recorrente do excesso de velocidade por parte de condutores de motos de alta potência.

“São motos que chegam a mais de 300 km/h, qualquer descuido pode ser fatal. Vale lembrar que a rodovia é cercada por reserva, e a possibilidade de um animal silvestre atravessar na frente de um motociclista é muito grande”, alerta o subtenente Gilvani, coordenador da operação.

Segundo o militar, essa altíssima velocidade coloca em risco a vida de muita gente. “A essa velocidade, os resultados seriam terríveis, inclusive para inocentes, já que a pista comporta, além de outros veículos, ciclistas que costumam trafegar por ali.”

Com base nas denúncias de motoristas que trafegam pela Rodovia do Sol, o serviço de inteligência do BPTran coletou as informações que subsidiaram a operação. De acordo com os levantamentos, motociclistas utilizam a pista para explorar a velocidade de suas motos, gerando risco a eles próprios e aos demais usuários da via.

Para que conseguissem abordar os infratores, as equipes de fiscalização foram posicionadas estrategicamente. No total, 39 motociclistas foram parados. Um deles fugiu, lançando a moto em cima de um dos policiais. Imagens do sistema de monitoramento da rodovia serão utilizadas na tentativa de reconhecimento e serão encaminhadas às autoridades para responsabilização do infrator.

A fuga desse motociclista foi o único revés da operação, que, segundo o Batalhão de Trânsito, atingiu seus objetivos: foram emitidos 14 autos de infração, que contemplam irregularidades como conduzir sem CNH a conduzir com descarga do escapamento aberta (livre).