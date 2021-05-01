Motociclistas fazem manifestação na BR 101 após morte de médico na Serra

Motociclistas fizeram manifestação na BR 101 por conta da morte do médico Marcelo Nicoletti Crédito: Divulgação/PRF

De acordo com a PRF, há cerca de três semanas o grupo solicitou apoio para a realização de um manifesto pacífico e ordeiro, com objetivo de pedir conscientização dos motoristas e motociclistas e também a duplicação da BR 101 norte. "A principal motivação do ato foi o acidente ocorrido com o médico anestesista Marcelo Nicoletti, em março deste ano", diz a nota da PRF.

O médico anestesista Marcelo Silva Nicoletti morreu em março em um acidente de trânsito Crédito: Arquivo de amigos

FAMILIARES FORAM ATÉ O LOCAL DO ACIDENTE

Cerca de 250 motos e 20 veículos do clube dos carros antigos do Espírito Santo, participam do ato. Após o trajeto, o grupo se concentrou em um posto de gasolina no km 244 da BR 101 norte. Apenas alguns motociclistas e familiares do médico foram ate o local exato do acidente, para fixar uma cruz e fazer uma oração.

"Um grupo pequeno, de apenas 30 pessoas vão até o local do acidente fazer uma oração. Um ato de uns 10 min. Não tem como ir todo mundo para lá porque se não tranca a rodovia. A PRF vai acompanhar esse grupo até o local", afirmou o policial Nilo, do Grupo de Motociclistas da PRF.

Familiares e motociclistas foram até o local do acidente que vitimou o médico Marcelo Nicoletti Crédito: Divulgação/PRF

O ACIDENTE

Um vídeo com imagens do acidente passou a circular nas redes sociais dias depois da morte do médico. O médico seguia de moto pela rodovia federal em direção a Aracruz, no Norte, onde daria um plantão. Na altura do Posto Chapada Grande, um Toyota Etios iniciou uma ultrapassagem de uma carreta carregada com pedras em um trecho ainda de faixa contínua, ou seja, onde a manobra é proibida. Câmeras instaladas no local registraram o exato momento da colisão frontal. Após ser frontalmente atingido, Marcelo foi lançado violentamente para o alto e caiu sem esboçar reação.

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MAIO AMARELO

No mês de conscientização sobre segurança no trânsito, conhecido como Maio Amarelo, a Polícia Rodoviária Federal informou que o objetivo é chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.