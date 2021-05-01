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Saíram de Vitória

Motociclistas fazem manifestação na BR 101 após morte de médico na Serra

Grupo lembrou morte do médico anestesista Marcelo Nicoletti e pediu conscientização dos motoristas e motociclistas no trânsito. Todo o trajeto foi acompanhado pela Polícia Rodoviária Federal
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

01 mai 2021 às 12:21

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 12:21

Motociclistas fizeram manifestação na BR 101 por conta da morte do médico Marcelo Nicoletti
Motociclistas fizeram manifestação na BR 101 por conta da morte do médico Marcelo Nicoletti Crédito: Divulgação/PRF
Mais de 300 veículos participaram na manhã deste sábado (1º) de uma manifestação em homenagem ao médico anestesista Marcelo Silva Nicoletti. O grupo saiu da Praça do Papa, em Vitória, por volta das 9 horas, e seguiu até a BR 101, na Serra, onde o médico foi vítima de um acidente. Todo o trajeto foi acompanhado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Em março deste ano, o médico, de 51 anos, seguia de moto para um plantão em Aracruz, no Norte do Estado, quando se envolveu em um acidente na atura do Posto Chapada Grande, na BR 101, na Serra, e faleceu.
De acordo com a PRF, há cerca de três semanas o grupo solicitou apoio para a realização de um manifesto pacífico e ordeiro, com objetivo de pedir conscientização dos motoristas e motociclistas e também a duplicação da BR 101 norte.  "A principal motivação do ato foi o acidente ocorrido com o médico anestesista Marcelo Nicoletti, em março deste ano", diz a nota da PRF.
Acidente de moto
O médico anestesista Marcelo Silva Nicoletti morreu em março em um acidente de trânsito Crédito: Arquivo de amigos

FAMILIARES FORAM ATÉ O LOCAL DO ACIDENTE

Cerca de 250 motos e 20 veículos do clube dos carros antigos do Espírito Santo, participam do ato. Após o trajeto, o grupo se concentrou em um posto de gasolina no km 244 da BR 101 norte. Apenas alguns motociclistas e familiares do médico foram ate o local exato do acidente, para fixar uma cruz e fazer uma oração.
"Um grupo pequeno, de apenas 30 pessoas vão até o local do acidente fazer uma oração. Um ato de uns 10 min. Não tem como ir todo mundo para lá porque se não tranca a rodovia. A PRF vai acompanhar esse grupo até o local", afirmou o policial Nilo, do Grupo de Motociclistas da PRF. 
Familiares e motociclistas foram até o local do acidente que vitimou o médico Marcelo Nicoletti
Familiares e motociclistas foram até o local do acidente que vitimou o médico Marcelo Nicoletti Crédito: Divulgação/PRF

O ACIDENTE

Um vídeo com imagens do acidente passou a circular nas redes sociais dias depois da morte do médico. O médico seguia de moto pela rodovia federal em direção a Aracruz, no Norte, onde daria um plantão. Na altura do Posto Chapada Grande, um Toyota Etios iniciou uma ultrapassagem de uma carreta carregada com pedras em um trecho ainda de faixa contínua, ou seja, onde a manobra é proibida. Câmeras instaladas no local registraram o exato momento da colisão frontal. Após ser frontalmente atingido, Marcelo foi lançado violentamente para o alto e caiu sem esboçar reação.

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MAIO AMARELO

No mês de conscientização sobre segurança no trânsito, conhecido como Maio Amarelo, a Polícia Rodoviária Federal informou que o objetivo é chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.
"Esse ano utilizaremos o tema 'Respeito e Responsabilidade: pratique no trânsito', para trazer a reflexão sobre atitudes de respeito e responsabilidade que falta em diversos ambientes de convivência e também no trânsito", informou a PRF em nota.

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