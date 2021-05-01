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Violência

Adolescente é morto a tiros no meio da rua em bairro de Cariacica

Segundo familiares, criminosos sequestraram o vendedor de pipas Davi das Neves Porfirio, de 16 anos, em casa e o mataram porque não acharam seu irmão, que teria relação com o tráfico de drogas da região

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 11:34

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

01 mai 2021 às 11:34
Davi das Neves Porfirio foi assassinado no bairro Retiro Saudoso, em Cariacica
Davi das Neves Porfirio foi assassinado no bairro Retiro Saudoso, em Cariacica Crédito: Kaique Dias/Acervo pessoal
Os moradores de Retiro Saudoso, em Cariacica, passaram por momentos de terror na manhã deste sábado (1º). O adolescente de 16 anos, identificado como Davi das Neves Porfírio, foi morto com dez tiros, tendo o corpo encontrado por populares em uma rua do bairro.  
Davi estava de meia e casaco de frio quando foi executado. Presente no local, a Polícia Civil afirmou ter encontrado pelo menos 25 cápsulas de munição calibre 380 e 9 mm espalhados pela rua onde o crime aconteceu.
De acordo com reportagem da TV Gazeta, moradores disseram ter ouvido muitos tiros antes das 6h, alguns afirmam ter acordado por conta dos disparos. Além de encontrar muitas cápsulas, os policiais afirmaram que os suspeitos erraram muitos tiros, alguns, inclusive, acertaram o chão. 

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Logo após o crime, familiares de Davi estiveram no Departamento de Homicídio e proteção a Pessoa (DHPP), em Vitória, e relataram ser moradores de São João Batista, bairro próximo à Cariacica Sede.
Muito abalados, disseram que, na madrugada deste sábado, dois homens chegaram à residência inicialmente se identificando como policiais. Após arrombarem a casa, afirmaram ser do Morro do Quiabo, região próxima a Retiro Saudoso, onde o corpo da vítima foi encontrado.
Segundo familiares, os homens levaram Davi – que trabalha como vendedor de pipas – porque não acharam seu irmão, que teria relação com o tráfico de drogas da região e, possivelmente, seria a pessoa procurada pelos criminosos. 
(Com informações de Kaique Dias)

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