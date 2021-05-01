Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Divinópolis

Confronto entre PMs e suspeitos deixa um morto e cinco presos na Serra

Segundo a Polícia Militar, um vídeo do grupo ostentando armas e ameaçando rivais foi postado nas redes sociais na última semana

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 10:43

Publicado em 

01 mai 2021 às 10:43

  • Do G1/ES

Confronto entre policiais e criminosos deixou um morto e cinco presos
Confronto entre policiais e criminosos deixou um morto e cinco presos Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um confronto entre policiais militares e suspeitos terminou com um morto e cinco presos na noite desta sexta-feira (30) no bairro Divinópolis, na Serra, na Grande Vitória.
Segundo a polícia, um vídeo do grupo ostentando armas e ameaçando rivais foi postado nas redes sociais na última semana.
Na noite desta sexta, eles trocaram tiros com a polícia em uma mata. Um deles foi baleado e morreu a caminho do hospital. Outros cinco foram presos e encaminhados para a delegacia. Os nomes do morto e dos presos não foram divulgados.
Com os criminosos, a polícia encontrou duas pistolas, uma espingarda e uma submetralhadora. Um colete camuflado e drogas também estavam com o grupo.
De acordo com a Polícia Militar, eles já têm passagens criminais.

Veja Também

Suspeito de atirar em menino no Zumbi se apresenta à polícia em Cachoeiro

Vídeos: moradores têm mais um dia de tensão em tiroteio em Andorinhas

Após 2 meses, acidente que matou motoboy segue sem conclusão em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados