Confronto entre PMs e suspeitos deixa um morto e cinco presos na Serra

Segundo a polícia, um vídeo do grupo ostentando armas e ameaçando rivais foi postado nas redes sociais na última semana.

Na noite desta sexta, eles trocaram tiros com a polícia em uma mata. Um deles foi baleado e morreu a caminho do hospital. Outros cinco foram presos e encaminhados para a delegacia. Os nomes do morto e dos presos não foram divulgados.