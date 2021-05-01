Confronto entre PMs e suspeitos deixa um morto e cinco presos na Serra

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Do G1/ES
Um confronto entre policiais militares e suspeitos terminou com um morto e cinco presos na noite desta sexta-feira (30) no bairro Divinópolis, na Serra, na Grande Vitória.
Segundo a polícia, um vídeo do grupo ostentando armas e ameaçando rivais foi postado nas redes sociais na última semana.
Na noite desta sexta, eles trocaram tiros com a polícia em uma mata. Um deles foi baleado e morreu a caminho do hospital. Outros cinco foram presos e encaminhados para a delegacia. Os nomes do morto e dos presos não foram divulgados.
Com os criminosos, a polícia encontrou duas pistolas, uma espingarda e uma submetralhadora. Um colete camuflado e drogas também estavam com o grupo.
De acordo com a Polícia Militar, eles já têm passagens criminais.