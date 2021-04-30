Após 2 meses, acidente que matou motoboy segue sem conclusão em Cachoeiro

O motoboy Alexandre Marinho, de 26 anos, morreu após ser atingido por carro em Cachoeiro Crédito: Acervo pessoal

Alexandre chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O motoboy estava fazendo a última entrega da noite quando o acidente aconteceu. O caso gerou repercussão entre os motoboys do município

TV Gazeta Sul, por nota, que o motorista do carro chegou a negar ser o condutor, informando que quem estava ao volante era o pai dele. Porém, a versão foi contestada com várias pessoas que estavam no local. O teste do bafômetro foi feito no motorista e deu positivo, segundo a polícia. O condutor foi levado à delegacia, mas ele e o carro foram liberados. Na época, a Polícia Militar disse informou à reportagem da, por nota, que o motorista do carro chegou a negar ser o condutor, informando que quem estava ao volante era o pai dele. Porém, a versão foi contestada com várias pessoas que estavam no local. O teste do bafômetro foi feito no motorista e deu positivo, segundo a polícia. O condutor foi levado à delegacia, mas ele e o carro foram liberados.

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Polícia Civil explicou que o motorista foi liberado no dia ao acidente porque a ocorrência não foi entregue ao plantão da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. No entanto, a Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro instaurou um inquérito policial para apurar os fatos.

O caso atualmente é investigado como "acidente com vítima fatal". Disse ainda que diligências e oitivas estão em andamento, que todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando no prazo legal.

PUNIÇÃO

A família do motoboy espera que as investigações sejam concluídas, mas duvida que haja a punição do responsável pelo acidente. “A Justiça neste país é lenta e injusta. Não acredito que um dia o culpado venha a ser punido. No máximo vai pagar em cestas básicas ou serviços comunitários. Nada vai trazer meu filho de volta. Isso é angustiante, esperar por justiça e nada acontecer. Acredito na justiça divina. Deus é justo”, disse Dircilene Jesus Lisboa, de 44 anos, mãe do jovem.

A mãe de Alexandre Marinho informou ainda que o filho havia acabado de adquirir a moto em um consórcio, que hoje é pago com o esforço financeiro de toda a família. A vítima ainda trabalhava em uma fábrica de blocos de familiares durante o dia para ter uma renda extra.