Seis meses sem respostas: o que se sabe sobre explosão de carro em Vitória

Qual o prazo para a conclusão da perícia?

Não. O Jeep Compass não era movido a gás veicular e não foram encontrados cilindros para o mesmo nos trabalhos de contenção do fogo pelos Bombeiros e também na perícia inicial feita momentos após o controle do fogo.

Segundo declarações de familiares após o trágico acidente, o SUV havia passado por manutenção cerca de 15 dias antes do ocorrido. De acordo com o levantamento feito pela reportagem e checado com a família, o carro foi comprado no ano de 2018, e nunca havia apresentado qualquer tipo de problema.

Pelo fato da perícia ainda não ter sido concluída e, consequentemente, o laudo com as causas não ter sido confeccionado, o Jeep Compass permanece de posse da Polícia Civil do Espírito Santo.

A Fiat Chrysler Automóveis (FCA), proprietária da marca Jeep, já se manifestou anteriormente em dizer que acompanha o caso e que "aguarda o laudo da perícia para poder analisar a ocorrência". A empresa, entretanto, teve negado o pedido feito à Justiça para poder indicar um assistente técnico para acompanhar os trabalhos periciais. A juíza Gisele Souza de Oliveira destacou a natureza criminal do presente procedimento, não havendo espaço para a atuação da empresa fabricante nas investigações.