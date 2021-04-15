Explosão de carro no ES: após 5 meses, família de vítima aguarda por laudos

O empresário Ricardo Portugal, de 38 anos, morreu na explosão do veículo SUV que dirigia no dia 30 de outubro de 2020 Crédito: Acervo pessoal

No próximo dia 30 de abril serão completados exatos seis meses da explosão do Jeep Compass , que vitimou o empresário Ricardo Portugal, de 38 anos, quando ele dirigia o SUV pela Avenida Adalberto Simão Nader, em Vitória . A ausência de respostas por parte da perícia é angustiante para a família da vítima. Desde o incidente, a viúva de Ricardo, Cristiane Fernandes Marba, busca entender o que fez com que o carro do marido explodisse em movimento.

Em conversa com A Gazeta nesta quarta-feira (14), a 16 dias de completar meio ano da perda do marido, ela mostra-se inconformada com a demora na investigação, que vem acarretando outros problemas à família.

"É difícil entender porque tanto tempo para se concluir o que ocorreu. Até hoje não recebi uma resposta por parte dos Bombeiros ou da Polícia Civil. O que me passam é que até agora é inconclusivo. Só que já estamos indo para o sexto mês e nada sei o que aconteceu com meu marido. Por conta desta demora, o que sobrou do carro ainda está com eles (Bombeiros) e não consigo receber a apólice do seguro junto à seguradora" Cristiane Fernandes Marba - Viúva de Ricardo Portugal

Cristiane disse ainda que em breve pretende procurar os caminhos jurídicos caso um laudo pericial apontando as causas da explosão não seja repassado à família.

"No dia em que tudo aconteceu, foi dito que o prazo era de 90 dias e que poderiam ser prorrogados pelo mesmo período. Daqui a duas semanas este período vai expirar e ainda não temos respostas. Eu quero e preciso saber o que ocorreu com meu marido, e se for preciso, aciono os meios legais para descobrir", complementou.

QUESTIONÁRIO

No fim de março, Cristiane disse que recebeu, via e-mail, um questionário do setor de perícia dos Bombeiros sobre o veículo, a rotina do marido quando dirigindo o automóvel, entre outras informações.

"Haviam perguntas ali que eu nem sequer sabia como responder. O posto onde meu marido costumava abastecer, as rotas que o Ricardo costumava fazer, se as vistorias estavam em dia. São questionamentos que sinceramente não sei. Informei que o carro nunca havia dado problemas antes, que havia sido comprado em 2018 na concessionária da própria Jeep e que todas as manutenções eram feitas na oficina da própria montadora. Eu só quero respostas, pois já são quase seis meses angustiantes", desabafou.

Do veículo conduzido por Ricardo, sobrou apenas a carcaça do Compass. O empresário morreu carbonizado Crédito: Carlos Alberto Silva

COMPLEXIDADE

A Gazeta acompanha e buscas por respostas para este incidente impressionante. Ao longo deste tempo, Os questionamentos feitos pela viúva são os mesmos que permeiam a mente de quem acompanhou este caso. Há meses a reportagem deacompanha e buscas por respostas para este incidente impressionante. Ao longo deste tempo, houve pedido da parte da Polícia Civil à Justiça por mais tempo para a investigação e elaboração do laudo pericial.

Ricardo foi sepultado após a liberação do corpo junto ao Departamento Médico Legal de Vitória. Ele, ainda em vida, já havia manifestado a vontade em ser cremado, e a família procurou respeitar a vontade pessoal do empresário. Entretanto, o juiz plantonista que analisou o pedido dos familiares, não autorizou a cremação visto que havia uma investigação em curso sobre a causa da morte. Desta forma, o empresário foi enterrado em um cemitério da Capital.

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O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Novamente demandada, a Polícia Civil informou, em nota, que se trata de um caso complexo e que ainda aguarda o retorno do inquérito policial para a Delegacia de Delitos de Trânsito, responsável pela investigação.

"A Polícia Civil informa que o inquérito policial foi encaminhado à Justiça, com solicitação da ampliação do prazo de investigação. Até o momento o IP (inquérito policial) não foi devolvido à Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) com parecer da Justiça. Cabe destacar que somente após o recebimento do inquérito na delegacia se inicia o novo prazo concedido pelo judiciário. O prolongamento da perícia no veículo ocorre devido à complexidade dos exames e laudos a serem realizados. Somente após a finalização das investigações, será possível confirmar o que pode ter causado a explosão, que resultou em óbito do condutor do veículo. O corpo da vítima já foi liberado para a família", disse a PC.

O QUE DIZEM MPES E JUSTIÇA

A Gazeta, o Em resposta à demanda feita por, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) informou que "o acompanhamento do inquérito policial é feito pelo Ministério Público. No momento, não há nenhum pedido pendente de análise no Judiciário".

A reportagem também demandou o Ministério Público do Espírito santo (MPES) , mas até a publicação desta reportagem não obteve retorno. Assim que houver manifestação, este texto será atualizado.