Corpo de empresário morto em explosão de carro em Vitória é liberado

Empresário Ricardo Portugal, de 38 anos, morreu em acidente de carro Crédito: Acervo pessoal

Segundo o cunhado, o corpo será velado às 16h desta quarta-feira (4) no Memorial House, no bairro Santa Lúcia, na capital.

A causa da explosão que provocou a morte do empresário ainda é desconhecida. O local do incêndio foi periciado e o prazo para a conclusão do laudo é de 30 dias.

A família da vítima contou que a montadora do veículo fará uma nova perícia juntamente com a Polícia Civil. A Polícia Civil foi procurada e informou que não divulga detalhes da investigação.

ACIDENTE

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Pessoas que estavam no local tentaram ajudar a apagar o fogo e socorrer a vítima, mas não conseguiram retirá-la do carro. Ricardo morreu no local e teve o corpo carbonizado.

Ricardo era empresário e consultor de Tecnologia da Informação (TI), nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas morava em Vitória há 12 anos. Ele deixou esposa, um filho de sete anos e duas enteadas.

De acordo com o cunhado, o carro de Ricardo é de 2019 e passou por uma revisão no dia 15 de outubro deste ano. O veículo não tinha kit de gás.