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Após exame

Corpo de empresário morto em explosão de carro em Vitória é liberado

Ricardo Portugal teve o corpo carbonizado durante o acidente, na sexta (30). O exame da arcada dentária foi capaz de confirmar a identidade da vítima, que será velada nesta quarta (4)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 21:04

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 21:04

Empresário Ricardo Portugal, de 38 anos, morreu em acidente de carro
Empresário Ricardo Portugal, de 38 anos, morreu em acidente de carro Crédito: Acervo pessoal
O corpo do empresário Ricardo Portugal, que morreu após uma explosão no próprio carro na sexta-feira (30), teve a identidade confirmada por exame da arcada dentária na manhã desta terça (3), no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, e foi liberado para a família.
Segundo o cunhado, o corpo será velado às 16h desta quarta-feira (4) no Memorial House, no bairro Santa Lúcia, na capital.
A causa da explosão que provocou a morte do empresário ainda é desconhecida. O local do incêndio foi periciado e o prazo para a conclusão do laudo é de 30 dias.
A família da vítima contou que a montadora do veículo fará uma nova perícia juntamente com a Polícia Civil. A Polícia Civil foi procurada e informou que não divulga detalhes da investigação.

ACIDENTE

O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (30) quando Ricardo dirigia pela avenida Adalberto Simão Nader, próximo ao Aeroporto Eurico Aguiar Salles. Ele voltava de uma consultoria que havia prestado a uma empresa.
Em imagens gravadas por uma câmera de segurança, é possível ver quando há uma explosão e chamas começam a sair pela janela do veículo.
Pessoas que estavam no local tentaram ajudar a apagar o fogo e socorrer a vítima, mas não conseguiram retirá-la do carro. Ricardo morreu no local e teve o corpo carbonizado.
Ricardo era empresário e consultor de Tecnologia da Informação (TI), nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas morava em Vitória há 12 anos. Ele deixou esposa, um filho de sete anos e duas enteadas.
De acordo com o cunhado, o carro de Ricardo é de 2019 e passou por uma revisão no dia 15 de outubro deste ano. O veículo não tinha kit de gás.
Com informações de Naiara Arpini e Juirana Nobres, do G1 ES.

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