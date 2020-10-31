'Não existia nada inflamável no carro', diz esposa de empresário

Nem sei o que dizer sobre ele. Somos casados há cerca de oito anos, mas estávamos juntos há 10. Temos um filho de 7 anos. Ele era um bom amigo, trabalhador, realmente isso ter acontecido foi um susto. Os familiares dele são de Belo Horizonte (Minas Gerais), mas estão vindo para Vitória. Quando eles chegarem, vamos decidir sobre velório e sepultamento.