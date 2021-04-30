Suspeito de atirar em menino no Zumbi se apresenta à polícia em Cachoeiro

O suspeito de ter atirado e matado o adolescente Vitor Rangel da Silva se apresentou nesta sexta-feira (30) na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima morreu na noite desta quarta-feira, após comemoração de seu aniversário. Nesta quinta-feira (29), a vítima faria 14 anos.
O crime aconteceu em uma rua do bairro Zumbi, um dos mais populosos do município. Segundo o delegado Felipe Vivas, titular da DHPP, o advogado do jovem suspeito de ter atirado, comunicou que ele iria à delegacia para prestar depoimento nesta tarde.
“Acompanhado de advogados, ele confirmou a autoria delitiva informando que a princípio não desejava acertar o menor, e sim o irmão dele. Ele foi interrogado e como não havia mandado de prisão, nem estado flagrancial contra ele, foi liberado, mas vai responder ao inquérito policial pelo crime de homicídio”, informou o delegado.
Vivas disse ainda que a investigação continua com novos depoimentos e os policiais verificam se há participação de outros indivíduos no crime. O nome do suspeito que confessou o crime não foi revelado pela Polícia Civil.
Por conta da morte de Vitor Rangel da Silva, moradores e familiares atearam fogo em madeiras e objetos nessa quinta-feira e fecharam ruas do bairro Zumbi. A Polícia Militar e bombeiros precisaram ser acionados para controlar a situação. Nesta sexta, a polícia voltou ao bairro após denuncias de tiros disparados durante o velório do adolescente.