Suspeito de atirar em menino no Zumbi se apresenta à polícia em Cachoeiro

O crime aconteceu em uma rua do bairro Zumbi, um dos mais populosos do município. Segundo o delegado Felipe Vivas, titular da DHPP, o advogado do jovem suspeito de ter atirado, comunicou que ele iria à delegacia para prestar depoimento nesta tarde.

“Acompanhado de advogados, ele confirmou a autoria delitiva informando que a princípio não desejava acertar o menor, e sim o irmão dele. Ele foi interrogado e como não havia mandado de prisão, nem estado flagrancial contra ele, foi liberado, mas vai responder ao inquérito policial pelo crime de homicídio”, informou o delegado.