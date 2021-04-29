Moradores protestam após morte de adolescente em Cachoeiro de Itapemirim

Moradores do bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, protestaram por justiça tarde desta quinta-feira (29), após a morte de Vitor Rangel da Silva, morador do bairro, morto a tiros na noite desta quarta-feira. Nesta quinta-feira, a vítima faria 14 anos.
Moradores, que não quiseram se identificar, relataram ouvir o barulho de fogos de artifício no início da tarde. Logo depois, ruas do bairro Zumbi foram fechadas com madeiras e incendiadas. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para conter as chamas e liberar as vias. A situação foi tranqualizada e militares da Força Tática permanecem no bairro.
O CRIME
O jovem foi baleado, segundo os militares, na Rua Maria Dolores Santana. Ele foi socorrido por populares para a Santa Casa de Misericórdia, mas ele não resistiu e já chegou morto.
Sobre o crime, a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, a polícia afirmou que nenhuma outra informação será repassada.
A população pode auxiliar na investigação de forma anônima, por meio do telefone 181. As informações também podem ser repassadas pelo site do Disque-Denúncia, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.