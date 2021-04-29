Moradores protestam após morte de adolescente em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ PM

Moradores, que não quiseram se identificar, relataram ouvir o barulho de fogos de artifício no início da tarde. Logo depois, ruas do bairro Zumbi foram fechadas com madeiras e incendiadas. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para conter as chamas e liberar as vias. A situação foi tranqualizada e militares da Força Tática permanecem no bairro.

Moradores protestam após morte de adolescente Crédito: Divulgação/ PM

O CRIME

O jovem foi baleado, segundo os militares, na Rua Maria Dolores Santana. Ele foi socorrido por populares para a Santa Casa de Misericórdia, mas ele não resistiu e já chegou morto.

Sobre o crime, a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, a polícia afirmou que nenhuma outra informação será repassada.

Moradores protestam após morte de adolescente em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor| A Gazeta