O suspeito agia na Grande Vitória, mas ao descobrir que estava sendo investigado se escondeu no município de São Gabriel da Palha Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Homem que se passava por policial para extorquir vítimas é preso no ES

Segundo o delegado Tarcísio Otoni, o homem se passava por policial do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc).“O crime ocorreu no início de março de 2021, sendo que, ao descobrir que as vítimas registraram boletim de ocorrência, o investigado se escondeu no interior do Estado. Ele já foi preso em 2013, também por se passar por policial e extorquir uma vítima em Vila Velha”, contou o delegado.

De acordo com o delegado, ainda não é possível especificar a quantidade de vítimas que este suspeito fez e há quanto tempo agia. As investigações prosseguem. "Em depoimento, ele afirma que é ex-policial civil, que trabalhou na década de 1980 e foi demitido. Porém, nós não localizamos no Recursos Humanos", disse Otoni.

O suspeito, que não teve a identidade divulgada pela polícia, será indiciado por extorsão. "Na condenação anterior, o juiz tipificou em corrupção passiva", explicou o delegado.