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Preso pela 2ª vez

Homem que se passava por policial para extorquir vítimas é preso no ES

O suspeito tem 60 anos e agia na Grande Vitória, mas ao descobrir que estava sendo investigado, se escondeu no município de São Gabriel da Palha

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 14:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2021 às 14:38
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
O suspeito agia na Grande Vitória, mas ao descobrir que estava sendo investigado se escondeu no município de São Gabriel da Palha Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 60 anos foi preso nesta quarta-feira (28), suspeito de se passar por policial civil para extorquir vítimas. Ele atuava na Grande Vitória, mas, ao descobrir que estava sendo investigado, se escondeu no bairro São Sebastião, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, onde ocorreu a prisão.
Homem que se passava por policial para extorquir vítimas é preso no ES
Segundo o delegado Tarcísio Otoni, o homem se passava por policial do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc).“O crime ocorreu no início de março de 2021, sendo que, ao descobrir que as vítimas registraram boletim de ocorrência, o investigado se escondeu no interior do Estado. Ele já foi preso em 2013, também por se passar por policial e extorquir uma vítima em Vila Velha”, contou o delegado.

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De acordo com o delegado, ainda não é possível especificar a quantidade de vítimas que este suspeito fez e há quanto tempo agia. As investigações prosseguem. "Em depoimento, ele afirma que é ex-policial civil, que trabalhou na década de 1980 e foi demitido. Porém, nós não localizamos no Recursos Humanos", disse Otoni.
O suspeito, que não teve a identidade divulgada pela polícia, será indiciado por extorsão. "Na condenação anterior, o juiz tipificou em corrupção passiva", explicou o delegado.
O homem de 60 anos foi preso pela equipe do Denarc, com o apoio operacional da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha, em cumprimento de mandado de prisão preventiva. Após as medidas de praxe, o investigado foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV) e permanecerá à disposição da Justiça.

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