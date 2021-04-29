Bandidos fazem arrastão com carro de autoescola em bairros de Cariacica

Três criminosos fizeram um arrastão usando o carro de autoescola em quatro bairros de Cariacica na noite desta quarta-feira (28). O trio foi preso e levado para a delegacia.
A primeira ação dos bandidos foi roubar o carro. O veículo estava parado na frente da autoescola com uma aluna na direção. Ela acertava o banco e os retrovisores para iniciar a aula e, enquanto aguardava o professor, foi abordada pelos homens armados. Os bandidos a obrigaram a sair do carro e deixar as chaves no veículo.
Após o assalto, a aluna correu para o interior da autoescola e pediu ajuda. Um instrutor passou a seguir de moto os criminosos e acionou a Polícia Militar.
Os bandidos seguiram pelos bairros Bela Vista e Castelo Branco parando próximo a pedestres e roubando celulares. Foram pelo menos quatro vítimas, mas a polícia acredita que esse número seja ainda maior.
Somente quando chegaram no bairro Bandeirantes, uma equipe da PM conseguiu visualizar os homens e deu início a uma perseguição.
Os criminosos arremessaram celulares em um valão de esgoto durante a fuga, que durou até o bairro Maracanã, quando os militares conseguiram fechar o carro da autoescola. Um dos bandidos se entregou de imediato e outros dois ainda tentaram escapar correndo, mas foram presos também.
Os três suspeitos detidos têm 16, 20 e 26 anos e foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica. Os nomes não foram divulgados pela polícia.