Suspeito de matar mulher que passeava com cachorro em Vila Velha está foragido

Mulher correu para dentro de motel Crédito: Reprodução/TV Gazeta

De acordo com informações da Polícia Civil , o caso segue sob investigação na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e o suspeito do crime, que não teve a identidade revelada, já possui um mandado de prisão decretado. No entanto, ele fugiu e ainda não foi preso.

“A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). O suspeito do crime já está com mandado de prisão decretado, mas fugiu, tomando destino ignorado, e até o momento não foi preso. Em observância à Lei Federal nº 13.869, de 5/09/2019, também conhecida como Lei de abuso de autoridade, a PCES só divulga nomes de suspeitos após o Ministério Público oferecer denúncia”, informou.

O CRIME

Uma mulher de 35 anos foi morta a tiros no bairro Praia de Itaparica, Vila Velha , na manhã do dia 2 de abril. Segundo testemunhas, a vítima chegou a correr e pedir ajuda na entrada de um motel da região, mas não resistiu e morreu no local. O crime aconteceu por volta das 6h.

A Polícia Civil foi acionada para fazer a perícia. De acordo com o delegado que acompanha o caso, um homem é suspeito de ser autor dos tiros. Segundo a família da vítima, Irlane Dias saiu para passear com o cachorro pela manhã, como costumava fazer todos os dias. Pessoas que passavam na rua encontraram o animal perdido e sozinho e, por conhecerem a dona, o deixaram na portaria do prédio onde a vítima morava.

Sem entender o que poderia ter acontecido, os parentes saíram à procura de Irlane e viram a movimentação de policiais em frente ao motel. Os próprios familiares identificaram que era a empregada doméstica que havia sido atingida.