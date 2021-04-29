Suspeito de matar homem a pauladas e pedradas é preso em condomínio de Vitória

Um jovem de 19 anos foi detido pela Polícia Civil nesta quarta-feira (27) no condomínio Atlântica Ville, em Vitória, suspeito de ser um dos executores do assassinato de um homem de 46 anos que foi encontrado morto em uma mineradora com sinais de espancamento no dia 3 de novembro de 2020, em Hélio Ferraz, na Serra.
A prisão ocorreu em cumprimento de mandado de prisão preventiva, por homicídio qualificado, e foi realizada pela equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.
“Segundo as investigações, a vítima foi torturada com pauladas e pedradas até a morte por sete indivíduos que foram identificados no curso das investigações. Cinco desses indivíduos já se encontram presos em razão desse crime”, explicou o titular da DHPP Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori.
Segundo o delegado, a motivação do crime está relacionada ao fato de a vítima ter ateado fogo na sua companheira. Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde permanece à disposição da Justiça.