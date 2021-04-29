AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Crime na Serra

Suspeito de matar homem a pauladas e pedradas é preso em condomínio de Vitória

Segundo a polícia, a vítima foi torturada com pauladas e pedradas até a morte por sete indivíduos que foram identificados, sendo que cinco deles já estavam presos. Crime ocorreu no bairro Hélio Ferraz, na Serra

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 10:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2021 às 10:32
DHPP na Serra:
DHPP na Serra: crime aconteceu em novembro de 2020 Crédito: A Gazeta
Um jovem de 19 anos foi detido pela Polícia Civil nesta quarta-feira (27) no condomínio Atlântica Ville, em Vitória, suspeito de ser um dos executores do assassinato de um homem de 46 anos que foi encontrado morto em uma mineradora com sinais de espancamento no dia 3 de novembro de 2020, em Hélio Ferraz, na Serra.
A prisão ocorreu em cumprimento de mandado de prisão preventiva, por homicídio qualificado, e  foi realizada pela equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.
“Segundo as investigações, a vítima foi torturada com pauladas e pedradas até a morte por sete indivíduos que foram identificados no curso das investigações. Cinco desses indivíduos já se encontram presos em razão desse crime”, explicou o titular da DHPP Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori.
Segundo o delegado, a motivação do crime está relacionada ao fato de a vítima ter ateado fogo na sua companheira. Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde permanece à disposição da Justiça.

Veja Também

Polícia prende suspeito apontado como chefe do tráfico em Andorinhas

Corpo mutilado é encontrado no Rio Itapemirim, em Cachoeiro

Adolescente morta foi ameaçada um dia antes: "Estou só o ódio, 'cê' vai ver"

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Crime Polícia Civil Serra Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bombeiros limpam cimento que caiu na pista da Rodovia das Paneleiras
Sacos de cimento caem na Rodovia das Paneleiras e bombeiros fazem limpeza da pista
Imagem de destaque
As desculpas de Infantino — e como ele segue no comando da Fifa após admitir 'erros'
Imagem de destaque
Como a Rússia manda soldados feridos de volta para a linha de frente na Ucrânia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados