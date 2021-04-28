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Cachoeiro de Itapemirim

Corpo mutilado é encontrado no Rio Itapemirim, em Cachoeiro

Caso chamou a atenção das pessoas, pois apenas o tronco foi localizado nas margens do rio, na altura do bairro Coronel Borges. Polícia investiga o caso

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 17:56

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 abr 2021 às 17:56
Fachada do SML de Cachoeiro onde estão 23 corpos para apenas 18 gavetas disponíveis
Fachada do SML de Cachoeiro Crédito: Leitor | A Gazeta
Moradores do bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, avistaram um corpo mutilado no Rio Itapemirim, no final da manhã desta quarta-feira (28). O caso chamou a atenção das pessoas, pois apenas o tronco foi localizado nas margens do rio.
Segundo a Polícia Civil, o corpo estava envolvido em sacos plásticos, sem cabeça, membros inferiores e superiores. Após a polícia ser acionada, ele foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser identificado e passar pelo exame cadavérico, para saber a causa da morte.
Em nota, a polícia informou que o prazo para conclusão do laudo cadavérico, pela legislação, é de 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Em casos em que são solicitados exames laboratoriais pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (análise de tecido), entre 60 a 90 dias.
O caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, que aguardará o resultado dos exames.

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