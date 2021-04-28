Corpo mutilado é encontrado no Rio Itapemirim, em Cachoeiro

Moradores do bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, avistaram um corpo mutilado no Rio Itapemirim, no final da manhã desta quarta-feira (28). O caso chamou a atenção das pessoas, pois apenas o tronco foi localizado nas margens do rio.
Segundo a Polícia Civil, o corpo estava envolvido em sacos plásticos, sem cabeça, membros inferiores e superiores. Após a polícia ser acionada, ele foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser identificado e passar pelo exame cadavérico, para saber a causa da morte.
Em nota, a polícia informou que o prazo para conclusão do laudo cadavérico, pela legislação, é de 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Em casos em que são solicitados exames laboratoriais pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (análise de tecido), entre 60 a 90 dias.
O caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, que aguardará o resultado dos exames.