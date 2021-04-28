Unidade da PM é atingida por tiro e dois suspeitos são presos em Vargem Alta

O tiro contra a DPM foi feito enquanto policiais realizavam patrulhamento, na noite de segunda-feira (26) Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Segundo informações da Polícia Militar, o tiro contra o DPM foi feito enquanto policiais realizavam patrulhamento, na noite de segunda-feira (26). “Dois indivíduos em uma motocicleta realizaram um tiro com uma espingarda cartucheira. Na manhã da terça-feira (27), com o auxílio das filmagens, foi elaborada uma operação para deter os criminosos”, informou a polícia.

Nesta terça (27), os policiais foram até a casa dos suspeitos e, na tentativa de abordagem, eles fugiram para uma mata. Um cerco foi realizado e, como um dos suspeitos estava em regime semi-aberto e com uma tornozeleira eletrônica, foram solicitadas informações à Justiça, que passou detalhes sobre a localização.