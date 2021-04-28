Cidade no Espírito Santo "fica fora do ar" após furto de fios

Cidade do ES fica fora do ar após roubo de fios Crédito: Divulgação/Prefeitura de Ibatiba

O município de Ibatiba , na Região Sul do Espírito Santo , ficou "fora do ar" na manhã desta terça-feira (27), depois que vários fios de transmissão foram roubados durante a madrugada. Os atos de vandalismos prejudicaram os sinais de televisão, internet, rádio e também atingiram o Serviço Móvel de Atendimento de Emergência (Samu).

Segundo o técnico responsável pela manutenção desses serviços, Amarildo Amorim da Silveira, no abrigo disponibilizado pela prefeitura foram furtados todos os cabos de transmissão de TV, com seus respectivos conversores e conectores, além de todos os cabos elétricos.

Cidade do ES fica fora do ar após roubo de fios Crédito: Divulgação/Prefeitura de Ibatiba

“Na torre secundária de uma rádio também foram roubados cabos de transmissão e todos os cabos elétricos, o mesmo que aconteceu na torre de internet”, completou.

Amarildo explicou que, quando alguém corta um cabo de transmissão com o equipamento ligado, danifica toda saída deste equipamento. “Foram danificados transmissores, fontes e o equipamento do Samu chegou a sair fumaça. Cheguei ao local por volta das 5h30 da manhã, depois de ser contactado pelo pessoal da rádio. Cortaram todos os cabos de energia e transmissão, um vandalismo muito grande”, conta.

Cidade do ES fica fora do ar após roubo de fios Crédito: Divulgação/Prefeitura de Ibatiba

O QUE DIZ A PREFEITURA

O prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, lamenta o ocorrido. “São serviços essenciais para a população que foram prejudicados, sem falar da depredação do patrimônio público, principalmente um serviço como o do Samu, que prejudica o atendimento da saúde do município, num momento em que precisamos de atendimentos urgentes frequentemente”, disse.

SAMU 192

A Central de Regulação de Urgência e Emergência do Samu-192 informou que o furto de fios na cidade afetou apenas o serviço de comunicação via rádio na região, e que o problema foi solucionado com o uso de smartphones por parte da equipe. "Os reparos na fiação serão realizados nesta quarta-feira (28) e o serviço será restabelecido".

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Os abrigos dos equipamentos e torres ficam no Morro do Cruzeiro. A Polícia Civil comunicou que o fato será apurado por meio da Delegacia de Polícia de Ibatiba e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A polícia destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181.