Adolescente é morto a tiros depois de comemorar aniversário em Cachoeiro

Vitor Rangel da Silva foi morto no dia da comemoração do seu aniversário de 14 anos Crédito: Arquivo pessoal

Um adolescente foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (28), em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , no dia em que comemorava o próprio aniversário. Vitor Rangel da Silva era morador do bairro Zumbi. Nesta quinta-feira (29), ele completaria 14 anos.

Segundo informações da Polícia Militar , os militares foram acionados, por volta das 23h, para verificar uma ocorrência onde uma criança teria sido alvejada, na Rua Maria Dolores Santana, no bairro Zumbi. Ao chegarem no local, a vítima já havia sido socorrida ao Hospital Santa Casa de Misericórdia.

No hospital, militares conversaram com a irmã da vítima. Ela disse que eles estavam na festa do aniversário dele e que Vitor saiu da casa e sentou junto com outras pessoas na esquina. Logo após, ocorreram os disparos. Ela encontrou o irmão caído no chão e o levou para o hospital, mas ele não resistiu e já chegou morto.

Populares que não quiseram se identificar contaram aos policiais que o autor dos disparos também é morador do bairro e que o motivo dos disparos seria a disputa pelo tráfico de drogas no local conhecido como escadaria do “Chuck”.

O suspeito de ter atirado foi identificado, mas o nome não foi divulgado. O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Cachoeiro. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

A Polícia Civil destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas", afirmou em nota.