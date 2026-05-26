Animal vomitando: 7 causas comuns que merecem atenção 

O vômito é um reflexo de proteção do organismo contra irritações, toxinas, inflamações e alterações metabólicas Crédito: Imagem: PeopleImages | Shutterstock

O vômito em cães e gatos é uma situação relativamente comum e que pode acontecer por diferentes motivos. Em muitos casos, um episódio isolado pode estar relacionado a situações pontuais da rotina, como comer rápido demais, ingerir algo inadequado ou até mesmo mudanças alimentares repentinas. O problema começa quando esse sinal passa a acontecer com frequência, surge acompanhado de outros sintomas ou provoca alterações no comportamento do animal.

Embora relativamente frequente, o vômito não deve ser encarado como uma doença em si, mas como uma resposta do organismo diante de diferentes tipos de desequilíbrio.“Um dos desafios da rotina clínica é justamente porque o vômito está presente em diferentes doenças. Muitas vezes, ele é a manifestação inicial de alterações que ainda estão em desenvolvimento”,explica Atana Farias, médica-veterinária e gerente de produtos daAvertBiolabSaúde Animal.

O vômitofunciona como um mecanismo de proteção acionado pelo sistema nervoso diante de irritações gastrointestinais, alterações metabólicas, inflamações ou estímulos tóxicos que afetam o organismo.“O vômito pode ter origem digestiva, mas também estar relacionado a alterações sistêmicas importantes. Por isso, a recorrência dos episódios e o contexto clínico do paciente são fundamentais para entender a gravidade do quadro”,diz amédica-veterinária.

Abaixo, entenda por que cães e gatos podem vomitar, quais sinais merecem atenção e quando procurar ajuda veterinária!

1. Alimentação inadequada ou ingestão de alimentos proibidos

Uma das causas mais comuns de vômito em cães e gatos está relacionada à alimentação inadequada. Muitos animais acabam ingerindo restos de comida, alimentos gordurosos, doces, temperos ou itens tóxicos que irritam o sistema digestivo. Chocolate, cebola, alho, uva e alimentos muito condimentados estão entre os exemplos perigosos. Além do vômito, o pet pode apresentar diarreia, dor abdominal, apatia e falta de apetite.Caso o animal apresente sintomas intensos ou persistentes, o atendimento veterinário deve ser imediato.

2. Comer rápido demais

Alguns cães e gatos têm o hábito de comer com muita velocidade, o que favorece episódios de vômito logo após as refeições. Isso acontece porque o animal engole grande quantidade de alimento e ar ao mesmo tempo, causando desconforto gástrico. Em muitos casos, ocorre poucos minutos depois de comer e os alimentos aparecem praticamente inteiros. Para ajudar, é indicado dividir acomida em pequenas porções ao longo do dia ou utilizar comedouros lentos, que estimulam uma alimentação mais calma.

3. Gastrite e inflamações gastrointestinais

Inflamações no estômago e no intestino também podem provocar vômitos frequentes em cães e gatos. A gastrite pode surgir devido à alimentação inadequada, jejum prolongado, infecções, uso de medicamentos ou doenças mais graves. Os sinais costumam incluir náuseas, salivação excessiva, perda de apetite, desconforto abdominal e desânimo. Em alguns casos, o animal pode vomitar espuma amarelada ou líquido transparente.É essencialevitar automedicar o pet e procurar um médico-veterinário para investigar a causa da inflamação e indicar o tratamento correto.

Apesar de comum, o acúmulo de bolas de pelo pode provocar vômitos e desconforto nos gatos Crédito: Imagem: PHOTOCREO Michal Bednarek | Shutterstock

4. Presença de bolas de pelo nos gatos

Nos gatos, as bolas de pelo são causas bastante frequentes de vômito. Durante a higiene diária, os felinos ingerem pelos que podem se acumular no sistema digestivo. Quando isso acontece em excesso, o organismo tenta eliminar esse material por meio do vômito.

Embora seja relativamente comum, o excesso de bolas de pelo merece atenção, principalmente quando o gato passa a vomitar frequentemente ou perde o apetite. Escovações regulares, alimentação adequada e produtos específicos recomendados pelo veterinário ajudam a reduzir o problema.

5. Verminoses e parasitas intestinais

Os vermes intestinais também podem causar vômitos, especialmente em filhotes ou animais que não recebem vermifugação regularmente. Além disso, é comum observar diarreia, barriga inchada, perda de peso, fraqueza e alterações no apetite. Em alguns casos, os próprios parasitas podem aparecer no vômito ou nas fezes.

Cães e gatos podem ser afetados ao ter contato com ambientes sujos, água contaminada ou fezes de outros animais. Para evitar isso, é fundamental manter o calendário de vermifugação em dia e realizar consultas veterinárias periódicas.

6. Intoxicações

A intoxicação é uma situação séria e pode colocar a vida do animal em risco rapidamente. Produtos de limpeza, plantas tóxicas, medicamentos humanos, inseticidas e certos alimentos podem provocar vômitos intensos em cães e gatos. Além disso, o pet pode apresentar tremores, dificuldade para respirar, salivação excessiva, convulsões e alterações neurológicas.

Nesses casos, é importante agir rapidamente ao suspeitar de intoxicação, evitando oferecer qualquer medicação caseira sem orientação profissional. O ideal é procurar atendimento veterinário emergencial o mais rápido possível e informar qual substância foi ingerida pelo animal.

7. Doenças mais graves