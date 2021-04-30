PRF apreende revólver e quase R$ 150 mil na BR 101 na Serra

PRF apreendeu R$ 149.850 em espécie durante fiscalização na Serra Crédito: Divulgação | PRF

Agentes da PRF deram ordem de parada a um veículo Peugeot 206, que estava com três ocupantes. O condutor no veículo desobedeceu e fugiu.

A Polícia Rodoviária Federal esclarece que durante o acompanhamento tático, o condutor do carro perdeu o controle e subiu no canteiro central da pista. Os ocupantes desembarcaram do carro e fugiram a pé.

A equipe da PRF fez o acompanhamento aos suspeitos e conseguiu alcançar um dos ocupantes, que estava com uma mochila preta.