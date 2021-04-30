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Em mochila

PRF apreende revólver e quase R$ 150 mil na BR 101 na Serra

Agentes deram ordem de parada a um veículo Peugeot 206 com três ocupantes, que desobedeceram e fugiram. A PRF perseguiu os suspeitos e alcançou um deles, que estava com uma mochila

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 16:24

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

30 abr 2021 às 16:24
PRF apreendeu R$ 149.850 em espécie durante fiscalização na Serra
PRF apreendeu R$ 149.850 em espécie durante fiscalização na Serra Crédito: Divulgação | PRF
Durante fiscalização na manhã desta sexta-feira (30) no quilômetro 264 da BR 101, na Serra, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma quantia de R$ 149.850 em espécie e um revólver calibre 38.
Agentes da PRF deram ordem de parada a um veículo Peugeot 206, que estava com três ocupantes. O condutor no veículo desobedeceu  e fugiu.
A Polícia Rodoviária Federal esclarece que durante o acompanhamento tático, o condutor do carro perdeu o controle e subiu no canteiro central da pista. Os ocupantes desembarcaram do carro e fugiram a pé.
A equipe da PRF fez o acompanhamento aos suspeitos e conseguiu alcançar um dos ocupantes, que estava com uma mochila preta.
Na mochila, os policiais encontraram a quantia em dinheiro e o revólver, com 6 munições. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Regional da Serra.

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