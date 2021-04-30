Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste do ES

Sobrinho é preso suspeito de esconder drogas na casa da tia idosa em Colatina

O caso aconteceu nesta quinta-feira (29). Além dele, foram detidos um homem e uma mulher, suspeitos de participação no crime. A PM já estava monitorando a região desde segunda-feira, quando outra apreensão foi feita na propriedade

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 13:21

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 abr 2021 às 13:21
Sobrinho é suspeito de esconder drogas na casa da tia de 87 anos em Colatina
Material apreendido pela polícia em Colatina Crédito: Divulgação / PMES
Um homem foi preso nesta quinta-feira (29) suspeito de esconder drogas na casa da tia de 87 anos no distrito de Boapaba, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Além dele, foram detidos um homem e uma mulher, suspeitos de participação no crime. A Polícia Militar estava monitorando a região desde segunda-feira (26), quando foram apreendidos 28 kg de maconha na mesma propriedade. Na ocasião, ninguém foi localizado ou preso.
Segundo informações da polícia, a idosa de 87 anos, moradora da casa que fica na propriedade, não tem participação nos crimes.

APREENSÃO NA SEGUNDA

Os policiais receberam uma denúncia de que indivíduos estariam escondendo drogas em uma propriedade de Boapaba. Na apreensão de segunda, os policiais foram até a região, vistoriaram e encontraram cerca de 28 kg de maconha. As drogas estavam escondidas em um pé de árvore da propriedade.

AÇÃO NA QUINTA

Nesta quinta, os policiais montaram uma “campana” (ficaram vigiando a área escondidos no mato) perto da propriedade. Durante o monitoramento, constataram que um homem chegou ao local de moto e fez contato com um outro que estava dentro da casa e que é sobrinho da idosa.
De acordo com os policiais, no momento da conversa, o sobrinho da idosa não entregou nada ao homem que havia chegado, mas, minutos depois, entregou uma bolsa preta a uma mulher que estava com uma camisa da Prefeitura de Colatina e tinha acabado de chegar de moto na propriedade.
Quando a mulher começou a sair do local, os policiais iniciaram a abordagem e acharam maconha, cocaína e crack dentro da bolsa preta que ela havia recebido do sobrinho da idosa.

VERSÃO DA MULHER

Aos policiais, ela disse que era da Secretaria de Assistência Social e que teria ido ao local fazer uma visita para ver questões relacionadas à cesta básica. Posteriormente, ela confessou aos militares que foi buscar as drogas para seu namorado, que é suspeito de ser o dono dos materiais apreendidos nesta quinta e na última segunda. Ele está foragido.
A mulher confirmou que pegou as drogas com o homem que estava dentro da casa da idosa e que entregaria o material a uma outra pessoa no trevo de Baunilha.
A Polícia Militar prendeu o primeiro homem que chegou de moto ao local, a mulher que recebeu as drogas e o sobrinho da idosa. Os três detidos, as drogas e as armas encontradas foram levados para a Delegacia Regional de Colatina. 

O QUE DIZ A PREFEITURA DE COLATINA

Por meio de nota à reportagem da TV Gazeta Noroeste, a Prefeitura de Colatina informou que "a servidora é estagiária de nível superior do setor do Bolsa Família" e que "o cargo não inclui atribuições como visitas domiciliares ou realizar a entrega de cestas básicas". A prefeitura evidenciou que o contrato com ela será encerrado.
*Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste.

Veja Também

PRF apreende duas pistolas em carro na BR 259 em Colatina

Festival de Música de Colatina seleciona canções sobre centenário da cidade

Disputa entre funerárias motivou a morte de empresário em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Polícia Civil ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trégua no Irã: Trump volta a dizer que não pretende prorrogar cessar-fogo
Mercado livre de energia, ações, investimento, rede elétrica
Crise silenciosa no mercado de energia acende alerta no setor
Nome Elementos achados em Marte podem indicar a existência de vida
Novos compostos vistos em Marte reafirmam que planeta teria abrigado vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados