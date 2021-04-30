Sobrinho é preso suspeito de esconder drogas na casa da tia idosa em Colatina

Material apreendido pela polícia em Colatina Crédito: Divulgação / PMES

Um homem foi preso nesta quinta-feira (29) suspeito de esconder drogas na casa da tia de 87 anos no distrito de Boapaba, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. Além dele, foram detidos um homem e uma mulher, suspeitos de participação no crime. A Polícia Militar estava monitorando a região desde segunda-feira (26), quando foram apreendidos 28 kg de maconha na mesma propriedade. Na ocasião, ninguém foi localizado ou preso.

Segundo informações da polícia, a idosa de 87 anos, moradora da casa que fica na propriedade, não tem participação nos crimes.

APREENSÃO NA SEGUNDA

Os policiais receberam uma denúncia de que indivíduos estariam escondendo drogas em uma propriedade de Boapaba. Na apreensão de segunda, os policiais foram até a região, vistoriaram e encontraram cerca de 28 kg de maconha. As drogas estavam escondidas em um pé de árvore da propriedade.

AÇÃO NA QUINTA

Nesta quinta, os policiais montaram uma “campana” (ficaram vigiando a área escondidos no mato) perto da propriedade. Durante o monitoramento, constataram que um homem chegou ao local de moto e fez contato com um outro que estava dentro da casa e que é sobrinho da idosa.

De acordo com os policiais, no momento da conversa, o sobrinho da idosa não entregou nada ao homem que havia chegado, mas, minutos depois, entregou uma bolsa preta a uma mulher que estava com uma camisa da Prefeitura de Colatina e tinha acabado de chegar de moto na propriedade.

Quando a mulher começou a sair do local, os policiais iniciaram a abordagem e acharam maconha, cocaína e crack dentro da bolsa preta que ela havia recebido do sobrinho da idosa.

VERSÃO DA MULHER

Aos policiais, ela disse que era da Secretaria de Assistência Social e que teria ido ao local fazer uma visita para ver questões relacionadas à cesta básica. Posteriormente, ela confessou aos militares que foi buscar as drogas para seu namorado, que é suspeito de ser o dono dos materiais apreendidos nesta quinta e na última segunda. Ele está foragido.

A mulher confirmou que pegou as drogas com o homem que estava dentro da casa da idosa e que entregaria o material a uma outra pessoa no trevo de Baunilha.

A Polícia Militar prendeu o primeiro homem que chegou de moto ao local, a mulher que recebeu as drogas e o sobrinho da idosa. Os três detidos, as drogas e as armas encontradas foram levados para a Delegacia Regional de Colatina.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE COLATINA

Por meio de nota à reportagem da TV Gazeta Noroeste, a Prefeitura de Colatina informou que "a servidora é estagiária de nível superior do setor do Bolsa Família" e que "o cargo não inclui atribuições como visitas domiciliares ou realizar a entrega de cestas básicas". A prefeitura evidenciou que o contrato com ela será encerrado.