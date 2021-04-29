Rogério Teixeira de Carvalho, 32 anos, foi morto na porta de um hospital de Colatina Crédito: Arquivo

As investigações feitas pela Polícia Civil apontaram que a empresa que pertencia a Rogério havia vencido uma licitação para serviços funerários da Prefeitura de Marilândia, também no Noroeste do Estado. Na ocasião, o estabelecimento da vítima apresentou um valor 60% inferior ao da proposta dos concorrentes. Isso teria gerado desavenças entre eles.

Your browser does not support the audio element. Disputa entre funerárias motivou a morte de empresário em Colatina

Inconformados com a situação, os sócios planejaram a morte de Rogério. Na noite de 29 de março de 2018, a vítima recebeu uma ligação de um homem, que se passou por familiar de uma pessoa que havia falecido na Santa Casa de Misericórdia e precisava dos serviços da funerária de Rogério. (Veja vídeo que mostra o momento do crime)

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Ao chegar à unidade para recolhimento do corpo, Rogério se dirigiu à suposta pessoa com quem havia mantido contato e acabou sendo morto com sete disparos de arma de fogo, todos eles à queima-roupa. Segundo a polícia, a pessoa que teve a função de atrair a vítima até o local do crime foi o oficial de justiça José Carlos Liquis Pereira, de 42 anos. Ele foi preso nesta semana.

Ainda segundo as investigações, o suspeito de ter atirado em Rogério é Droysen Fieni. Ele é um dos donos da funerária concorrente e está preso desde março deste ano. O sócio dele, Rodolfo Carlos Oliveira da Fonseca, também está detido no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. Segundo a polícia, um ex-funcionário da funerária é quem teria levado o suspeito até o local do crime. Ele chegou a ser preso, mas atualmente está em liberdade.

Rodolfo, José Carlos e Droysen são os suspeitos de participação no crime Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

INVESTIGAÇÕES

As investigações duraram três anos. Além de depoimentos, a Polícia Civil usou imagens de câmeras de segurança, dados de torres de telefonia e informações de contas de e-mails. Com as prisões, o caso já está sendo encerrado para ser enviado à Justiça.

O crime ocorreu na porta da Santa Casa de Misericórdia de Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste

A polícia informou que deve ouvir mais duas pessoas e depois encaminhar o caso para o Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

O QUE DIZ A DEFESA?