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Violência

Dono de funerária é morto a tiros em frente a hospital em Colatina

Segundo as investigações da Polícia Civil, Rogério Teixeira de Carvalho, 32 anos, teria sido vítima de uma emboscada

Publicado em 30 de Março de 2018 às 17:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2018 às 17:51
Rogério Teixeira de Carvalho, 32 anos Crédito: Reprodução
Um homem identificado como Rogério Teixeira de Carvalho, 32 anos, foi assassinado a tiros em frente ao Hospital Santa Casa, em Colatina, Noroeste do Estado. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (29), por volta de 21h30. No local do homicídio, a Polícia Civil encontrou pelo menos sete cápsulas deflagradas.
Segundo as investigações, dois homens armaram uma emboscada para Rogério. Quando ele chegou, foi recebido a tiros pelos assassinos. Funcionários do hospital ouviram os disparos, mas já encontraram Rogério morto.
A Polícia Civil sabe que Rogério era de Minas Gerais e morava há pouco tempo em Marilândia, onde era sócio de uma funerária. A polícia informou que está investigando o caso e já tem imagens do momento do crime. Até o momento, ninguém foi preso.
Com informações de Alessandro Bachetti

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