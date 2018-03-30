Dono de funerária é morto a tiros em frente a hospital em Colatina

Rogério Teixeira de Carvalho, 32 anos Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Rogério Teixeira de Carvalho, 32 anos, foi assassinado a tiros em frente ao Hospital Santa Casa, em Colatina, Noroeste do Estado. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (29), por volta de 21h30. No local do homicídio, a Polícia Civil encontrou pelo menos sete cápsulas deflagradas.

Segundo as investigações, dois homens armaram uma emboscada para Rogério. Quando ele chegou, foi recebido a tiros pelos assassinos. Funcionários do hospital ouviram os disparos, mas já encontraram Rogério morto.

A Polícia Civil sabe que Rogério era de Minas Gerais e morava há pouco tempo em Marilândia, onde era sócio de uma funerária. A polícia informou que está investigando o caso e já tem imagens do momento do crime. Até o momento, ninguém foi preso.