PRF apreende duas pistolas em carro na BR 259 em Colatina

Os policiais rodoviários federais abordaram um veículo Hyundai HB20, com dois ocupantes. Durante a vistoria, os agentes encontraram no interior do carro: duas pistolas municiadas - sendo elas, uma pistola calibre 380 e a outra calibre 9mm -, um par de algemas, uma caixa com 42 munições de ambos os calibres e um rolo de fita “silver tape”, geralmente usada para amordaçar pessoas, segundo a PRF.