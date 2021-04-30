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Algemas e munições

PRF apreende duas pistolas em carro na BR 259 em Colatina

Os homens abordados no veículo informaram aos policiais que estavam levando as armas para um conhecido no município de Baixo Guandu

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 10:05

Publicado em 

30 abr 2021 às 10:05
PRF apreende duas pistolas na BR 259, em Colatina
PRF apreende duas pistolas na BR 259, em Colatina Crédito: Divulgação / PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu dentro de um carro, na noite desta quinta-feira (29), duas pistolas em uma fiscalização no quilômetro 62 da BR 259 em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. 
Os policiais rodoviários federais abordaram um veículo Hyundai HB20, com dois ocupantes. Durante a vistoria, os agentes encontraram no interior do carro: duas pistolas municiadas - sendo elas, uma pistola calibre 380 e a outra calibre 9mm -, um par de algemas, uma caixa com 42 munições de ambos os calibres e um rolo de fita “silver tape”, geralmente usada para amordaçar pessoas, segundo a PRF.
Os homens abordados no veículo informaram aos policiais que estavam levando as armas para um conhecido no município de Baixo Guandu, também no Noroeste do Estado. Nenhum deles possuía porte ou posse de arma de fogo.
Segundo a PRF, os homens foram encaminhados para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Colatina e estão à disposição da Polícia Civil, que tomará as devidas providências sobre a ocorrência.

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