PRF identifica 44 pontos vulneráveis de exploração sexual nas BRs 101 e 262 no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF)
identificou 44 pontos vulneráveis de exploração sexual de crianças e adolescentes ao longo das rodovias federais que cortam o Espírito Santo
. O índice compreende o biênio de 2019 a 2020 e mostra um aumento de 144% em relação à análise de dois anos anteriores
, quando foram registrados 18 pontos no Estado.
O Mapeamento dos Pontos Vulneráveis à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias Federais Brasileiras (Mapear) é realizado pela PRF a cada dois anos desde 2003. No Espírito Santo, a análise é feita na BR 101
e na BR 262
.
No Brasil
, o número total de pontos levantados foi de 3.651, um crescimento de 47%.
De acordo com o levantamento nacional, 6 em cada 10 pontos estão em áreas urbanas, o que facilita o acesso de crianças e adolescentes. Já 4 em cada 10 pontos vulneráveis estão em áreas rurais, desmistificando a informação de que a maior parte do crime ocorre em locais mais distantes, segundo a PRF.
O levantamento também mostra que quase a metade dos pontos vulneráveis no país, o equivalente a 44%, se encontra em postos de combustíveis às margens das rodovias. Foram 1.607 pontos encontrados em postos. A soma de todos os outros locais representa 56%.
O inspetor Costa Negro, responsável pelo mapeamento na BR 101 em Linhares
, no Norte do Estado
, explicou em entrevista à TV Gazeta Norte
que a falta da presença do Estado permite que o crime de exploração sexual seja cometido sem tanta vigilância.
“Pelos nossos levantamentos estatísticos, a maioria dos pontos está em aglomerações urbanas, em locais que aparentemente não estariam vinculados a esse tipo de infração, mas também existem registros em lugares ermos, onde há uma presença menor do Estado, o que pode possibilitar a prática desse crime de forma mais desvigiada”, explicou.