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De crianças e adolescentes

PRF identifica 44 pontos vulneráveis de exploração sexual nas BRs 101 e 262 no ES

O índice compreende o biênio de 2019 a 2020 e mostra um aumento de 144% em relação à análise de dois anos anteriores

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 09:48

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 abr 2021 às 09:48
PRF identifica 44 pontos vulneráveis de exploração sexual nas rodovias que cortam o ES
PRF identifica 44 pontos vulneráveis de exploração sexual nas rodovias federais que cortam o ES Crédito: Eduardo Dias
Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou 44 pontos vulneráveis de exploração sexual de crianças e adolescentes ao longo das rodovias federais que cortam o Espírito Santo. O índice compreende o biênio de 2019 a 2020 e mostra um aumento de 144% em relação à análise de dois anos anteriores, quando foram registrados 18 pontos no Estado.
O Mapeamento dos Pontos Vulneráveis à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias Federais Brasileiras (Mapear) é realizado pela PRF a cada dois anos desde 2003. No Espírito Santo, a análise é feita na BR 101 e na BR 262
No Brasil, o número total de pontos levantados foi de 3.651, um crescimento de 47%. 

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De acordo com o levantamento nacional, 6 em cada 10 pontos estão em áreas urbanas, o que facilita o acesso de crianças e adolescentes. Já 4 em cada 10 pontos vulneráveis estão em áreas rurais, desmistificando a informação de que a maior parte do crime ocorre em locais mais distantes, segundo a PRF.

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

O levantamento também mostra que quase a metade dos pontos vulneráveis no país, o equivalente a 44%, se encontra em postos de combustíveis às margens das rodovias. Foram 1.607 pontos encontrados em postos. A soma de todos os outros locais representa 56%.
O inspetor Costa Negro, responsável pelo mapeamento na BR 101 em Linhares, no Norte do Estado, explicou em entrevista à TV Gazeta Norte que a falta da presença do Estado permite que o crime de exploração sexual seja cometido sem tanta vigilância.
“Pelos nossos levantamentos estatísticos, a maioria dos pontos está em aglomerações urbanas, em locais que aparentemente não estariam vinculados a esse tipo de infração, mas também existem registros em lugares ermos, onde há uma presença menor do Estado, o que pode possibilitar a prática desse crime de forma mais desvigiada”, explicou.

O que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente

ECA - Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.

Art. 5º - Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

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