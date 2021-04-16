Curva perigosa é refeita e trecho da BR 101 é liberado em Guarapari

O trecho de curva foi refeito e modernizado para dar mais segurança de tráfego na BR 101, em Guarapari Crédito: Divulgação/Eco 101

km 332,8 no trecho de Mais um trecho da BR 101 Sul foi liberado nesta sexta-feira (16). Trata-se de uma correção de curva dono trecho de Guarapari . Segundo a Eco 101, que detém a concessão da rodovia federal no Espírito Santo , a melhoria faz parte das obras de duplicação do trecho entre Viana e Guarapari (km 305 ao 335).

De acordo com o coordenador de obras da Eco101, Maurício Cavalli, a correção da geometria da rodovia BR-101 em pontos críticos é uma das ações mais importantes para segurança viária.

“Por se tratar de uma rodovia antiga e que foi concebida nos parâmetros de projeto vigentes à época, a empresa tem como compromisso modernizar o traçado, principalmente em pontos que possuíam raios de curvas limitados e com altos índices de acidentes”, reforçou o coordenador.