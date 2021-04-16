Curva perigosa é refeita e trecho da BR 101 é liberado em Guarapari

Mais um trecho da BR 101 Sul foi liberado nesta sexta-feira (16). Trata-se de uma correção de curva do km 332,8 no trecho de Guarapari. Segundo a Eco 101, que detém a concessão da rodovia federal no Espírito Santo, a melhoria faz parte das obras de duplicação do trecho entre Viana e Guarapari (km 305 ao 335).
De acordo com o coordenador de obras da Eco101, Maurício Cavalli, a correção da geometria da rodovia BR-101 em pontos críticos é uma das ações mais importantes para segurança viária.
“Por se tratar de uma rodovia antiga e que foi concebida nos parâmetros de projeto vigentes à época, a empresa tem como compromisso modernizar o traçado, principalmente em pontos que possuíam raios de curvas limitados e com altos índices de acidentes”, reforçou o coordenador.
Com a nova geometria da curva, atendendo às normas rodoviárias atuais, os usuários terão mais segurança nas viagens, contando com um traçado mais confortável, com boa aderência ao asfalto e atenuando, com isso, o risco de acidentes.