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Acidente grave

Engavetamento de carretas na BR 101 deixa vítimas em Anchieta

Duas carretas e um caminhão se envolveram no acidente na tarde desta quarta-feira (14), uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Segundo a PRF, um congestionamento de dois quilômetros  se formou nos dois sentidos

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 18:15

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 abr 2021 às 18:15
Engavetamento na BR 101 mata uma pessoa e deixa outra ferida
Engavetamento na BR 101 mata uma pessoa e deixa outra ferida Crédito: Leitor| A Gazeta
Uma pessoa morreu e outra foi socorrida com ferimentos em um acidente envolvendo duas carretas e um caminhão em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (14). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista precisou ser interditada para o socorro das vítimas. O tráfego segue em sistema pare e siga, mas um congestionamento de dois quilômetros em cada sentido se formou.
O engavetamento aconteceu no sentido Vitória, no km 356 da BR 101, por volta das 14h40. As causas do acidente ainda não foram informadas pela PRF. O resgate da concessionária Eco101 foi acionado e um médico confirmou a morte de uma vítima, que ficou presa às ferragens. A perícia e bombeiros também foram acionados. 
A polícia informou que uma pessoa foi resgatada com ferimentos, mas a unidade para onde a vítima foi encaminhada não foi informada.

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