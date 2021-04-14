Engavetamento de carretas na BR 101 deixa vítimas em Anchieta

Uma pessoa morreu e outra foi socorrida com ferimentos em um acidente envolvendo duas carretas e um caminhão em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (14). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista precisou ser interditada para o socorro das vítimas. O tráfego segue em sistema pare e siga, mas um congestionamento de dois quilômetros em cada sentido se formou.
O engavetamento aconteceu no sentido Vitória, no km 356 da BR 101, por volta das 14h40. As causas do acidente ainda não foram informadas pela PRF. O resgate da concessionária Eco101 foi acionado e um médico confirmou a morte de uma vítima, que ficou presa às ferragens. A perícia e bombeiros também foram acionados.
A polícia informou que uma pessoa foi resgatada com ferimentos, mas a unidade para onde a vítima foi encaminhada não foi informada.