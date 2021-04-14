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Motociclista morre após atropelar cavalo em rodovia de Mimoso do Sul

Acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (14), na ES 297. O serviço de resgate do Samu chegou a ser acionado, mas o motociclista morreu no local

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 16:27

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 abr 2021 às 16:27
Cavalo solto em rodovia provoca morte de motociclista em Mimoso do Sul
Cavalo solto em rodovia provoca acidente em Mimoso do Sul Crédito: Polícia Militar
Um motociclista morreu após atropelar um cavalo na ES 297, no distrito de Ponte do Itabapoana, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (14). O serviço de resgate do Samu chegou a ser acionado, mas a vítima morreu no local. A identificação não foi informada pela polícia.
A batida aconteceu em frente a um posto de gasolina, às margens da estrada que liga a BR 101 ao município de Apiacá. O animal atravessava a via e o motociclista não conseguiu desviar do cavalo.
Segundo a Polícia Militar, com o forte impacto, o animal morreu no local. O resgate foi acionado para socorrer o motociclista, mas ele também acabou falecendo na rodovia.
A pista foi interditada parcialmente até a remoção do corpo da vítima para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O dono do animal não foi localizado.

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