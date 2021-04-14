Motociclista morre após atropelar cavalo em rodovia de Mimoso do Sul

Um motociclista morreu após atropelar um cavalo na ES 297, no distrito de Ponte do Itabapoana, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (14). O serviço de resgate do Samu chegou a ser acionado, mas a vítima morreu no local. A identificação não foi informada pela polícia.
Segundo a Polícia Militar, com o forte impacto, o animal morreu no local. O resgate foi acionado para socorrer o motociclista, mas ele também acabou falecendo na rodovia.
A pista foi interditada parcialmente até a remoção do corpo da vítima para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O dono do animal não foi localizado.