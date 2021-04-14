Travesti fica em estado grave após ser esfaqueada em Cariacica

Do G1/ES

Ocorrência foi registrada no plantão da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma travesti foi esfaqueada na madrugada desta quarta-feira (14) no bairro Vila Capixaba, em Cariacica . De acordo com informações da Polícia Civil , a vítima foi levada para o hospital em estado grave, com cortes profundos e hematomas pelo corpo.

O crime aconteceu por volta da meia-noite. Após ser agredida, a mulher pediu socorro ao vigilante de um motel. Segundo ele, a vítima costuma fazer programas e é conhecida na região.

No entanto, como não possuía documentos, ela não foi identificada até o momento. Ela tem cerca de 40 anos, de acordo com o boletim de ocorrência.

A Polícia Civil ainda não sabe o que motivou as agressões e em quais circunstâncias elas ocorreram. O crime foi registrado como tentativa de homicídio por arma branca no plantão da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e será investigado.