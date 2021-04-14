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Violência

Travesti fica em estado grave após ser esfaqueada em Cariacica

Crime ocorreu em Vila Capixaba na madrugada desta quarta-feira (14). Segundo a Polícia Civil, além de esfaqueada, a vítima também foi espancada

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 13:21

Publicado em 

14 abr 2021 às 13:21

  • Do G1/ES

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
Ocorrência foi registrada no plantão da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma travesti foi esfaqueada na madrugada desta quarta-feira (14) no bairro Vila Capixaba, em Cariacica. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi levada para o hospital em estado grave, com cortes profundos e hematomas pelo corpo.
O crime aconteceu por volta da meia-noite. Após ser agredida, a mulher pediu socorro ao vigilante de um motel. Segundo ele, a vítima costuma fazer programas e é conhecida na região.
No entanto, como não possuía documentos, ela não foi identificada até o momento. Ela tem cerca de 40 anos, de acordo com o boletim de ocorrência.
A Polícia Civil ainda não sabe o que motivou as agressões e em quais circunstâncias elas ocorreram. O crime foi registrado como tentativa de homicídio por arma branca no plantão da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e será investigado.
A mulher foi levada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

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