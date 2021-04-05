Acidente entre carreta e caminhão interdita trecho da BR 101 na Serra

Acidente entre duas carretas interditou a BR 101, em Carapina Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão carregado com carvão deixou a pista central da BR 101 , em Carapina, na Serra , interditada no início da manhã desta segunda-feira (05).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu no final da madrugada, no km 267, no sentido sul da rodovia. A cabine do caminhão ficou destruída. Apesar do impacto do acidente, o motorista não sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido para um hospital da região.

Cabine de caminhão ficou destruída Crédito: Reprodução/TV Gazeta

CONGESTIONAMENTO

Por conta da interdição da pista principal, o fluxo precisou ser desviado para a marginal, seguindo pelo Contorno de Vitória. O acidente gerou longo congestionamento, com reflexos na altura do supermercado Epa de Laranjeiras, no sentido Vitória. Já quem saía da capital em direção a Serra enfrentou lentidão na Reta do Aeroporto. A Rodovia do Contorno, no sentido Cariacica para Serra, também foi impactada.

Acidente gerou congestionamento nos dois sentidos da rodovia federal Crédito: Reprodução/Google Maps