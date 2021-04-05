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Em Carapina

Acidente entre carreta e caminhão interdita trecho da BR 101 na Serra

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu no km 267, no sentido sul da rodovia. Pista foi liberada às 09h30

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 06:22

Publicado em 

05 abr 2021 às 06:22
Acidente entre duas carretas interditou a BR 101, em Carapina
Acidente entre duas carretas interditou a BR 101, em Carapina Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão carregado com carvão deixou a pista central da BR 101, em Carapina, na Serra, interditada no início da manhã desta segunda-feira (05).
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu no final da madrugada, no km 267, no sentido sul da rodovia. A cabine do caminhão ficou destruída.  Apesar do impacto do acidente, o motorista não sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido para um hospital da região.
Cabine de caminhão ficou destruída
Cabine de caminhão ficou destruída Crédito: Reprodução/TV Gazeta

CONGESTIONAMENTO

Por conta da interdição da pista principal, o fluxo precisou ser desviado para a marginal, seguindo pelo Contorno de Vitória. O acidente gerou longo congestionamento, com reflexos na altura do supermercado Epa de Laranjeiras, no sentido Vitória. Já quem saía da capital em direção a Serra enfrentou lentidão na Reta do Aeroporto. A Rodovia do Contorno, no sentido Cariacica para Serra, também foi impactada.
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Acidente gerou congestionamento nos dois sentidos da rodovia federal Crédito: Reprodução/Google Maps
Equipes da concessionária Eco 101 e da PRF realizaram o atendimento da ocorrência. A pista foi liberada às 9h30, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

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