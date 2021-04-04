Acidente entre carro e caminhão-baú deixa feridos em Sooretama

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão-baú deixou feridos no início da noite de sábado (3), em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. A colisão ocorreu no km 125,8 da BR 101. Moradores da região contaram que nove pessoas se feriram, incluindo crianças, adolescentes e adultos, e que todas estavam em um mesmo veículo. A Eco101, responsável pela via, no entanto, afirmou que três pessoas foram encaminhadas ao hospital.
De acordo com informações de pessoas que estavam no local do acidente, o veículo de passeio teria invadido a contramão e colidido com o caminhão-baú. Moradores afirmaram que o carro estava com nove pessoas, incluindo crianças, adolescentes e adultos e que, com a batida, todas teriam se ferido.
Procurada, a concessionária Eco101, que administra a via, informou em nota que encaminhou apenas três passageiros ao hospital. A idade das vítimas, a quantidade de feridos e a gravidade dos ferimentos não foi confirmada.
A Eco101 afirmou ainda que, para o atendimento, foram acionados recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Para realizar o resgate, o tráfego sentido norte foi interditado e o trânsito desviado. A via foi totalmente liberada às 21h.
A reportagem de A Gazeta procurou a PRF para confirmar o número total de vítimas, as circunstâncias e a gravidade do acidente e, assim que obtiver retorno, o texto será atualizado.