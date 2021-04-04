Acidente entre carro e caminhão-baú deixa feridos em Sooretama

Acidente no km 125,8 da BR 101, em Sooretama, no Norte do ES Crédito: Telespectador TV Gazeta Norte

De acordo com informações de pessoas que estavam no local do acidente, o veículo de passeio teria invadido a contramão e colidido com o caminhão-baú. Moradores afirmaram que o carro estava com nove pessoas, incluindo crianças, adolescentes e adultos e que, com a batida, todas teriam se ferido.

Procurada, a concessionária Eco101, que administra a via, informou em nota que encaminhou apenas três passageiros ao hospital. A idade das vítimas, a quantidade de feridos e a gravidade dos ferimentos não foi confirmada.

A Eco101 afirmou ainda que, para o atendimento, foram acionados recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Your browser does not support the video tag.

Para realizar o resgate, o tráfego sentido norte foi interditado e o trânsito desviado. A via foi totalmente liberada às 21h.