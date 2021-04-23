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De norte a sul

BR 101 no Espírito Santo vai ganhar 46 novos radares em abril

A Eco101, concessionária que administra a via, confirmou que fará a instalação dos radares no trecho da BR 101 que passa pelo Estado

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 12:56

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 abr 2021 às 12:56
BR 101 no ES ganhará 46 novos radares em abril
BR 101 no ES ganhará 46 novos radares em abril Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
A BR 101, que corta o Espírito Santo de norte a sul, ganhará 46 novos radares ainda em abril, em substituição aos equipamentos anteriormente administrados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A informação foi confirmada pela Eco101, concessionária que administra a via, nesta sexta-feira (23).
Atualmente, há 26 radares na rodovia. Neste mês de abril, após aprovação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Eco101 iniciou a instalação de 46 equipamentos, que irão monitorar 87 novos trechos da rodovia.
Em relação a punições relacionadas a infrações, a Eco101 afirma que elas são de competência da PRF, responsável pelo monitoramento do tráfego nas rodovias federais.
Segundo a concessionária, a definição dos pontos indicados para instalação dos radares é realizada através de estudos técnicos, submetidos à validação e aprovação da PRF e Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
A reportagem de A Gazeta questionou a Eco101 sobre a localização desses radares, mas a concessionária não respondeu. 
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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