Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 101, na Serra

Um motociclista morreu em um acidente envolvendo um caminhão e a moto . A colisão ocorreu no início da tarde desta quinta-feira (22), no quilômetro 260,2 da BR 101, próximo ao bairro de Nova Carapina, na Serra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 14h19 desta quinta-feira (22). Para atendimento foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além de PRF e SAMU.
Segundo a concessionária, para atender à ocorrência faixa 2, sentido norte, foi interditada e liberada as 15h20.
Segundo a PRF, o motociclista chegou a ser socorrido pela ambulância, entretanto não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital.