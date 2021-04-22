Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nova Carapina

Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 101, na Serra

Segundo a PRF, o motociclista chegou a ser socorrido por uma ambulância, entretanto não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

22 abr 2021 às 16:35

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 16:35

Trabalho da PRF
Trabalho da PRF nas estradas federais Crédito: Facebook PRF/Divulgação
Um motociclista morreu em um acidente envolvendo um caminhão e a moto . A colisão ocorreu no início da tarde desta quinta-feira (22), no quilômetro 260,2 da BR 101, próximo ao bairro de Nova Carapina, na Serra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. 
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 14h19 desta quinta-feira (22). Para atendimento foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além de PRF e SAMU. 
Segundo a concessionária, para atender à ocorrência faixa 2, sentido norte, foi interditada e liberada as 15h20.
Segundo a PRF, o motociclista chegou a ser socorrido pela ambulância, entretanto não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital. 

Veja Também

BR 101 é liberada após mais de 24 horas de interdição em Rio Novo do Sul

BR 101 interditada em Rio Novo do Sul: veja rotas alternativas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra trânsito Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A jornalista estava internada em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte
Após cinegrafista, morre repórter da Band vítima de acidente em estrada de Minas Gerais
Barril de petróleo
Diante do colapso global, um novo Brasil
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados