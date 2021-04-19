BR 101 é liberada após mais de 24 horas de interdição em Rio Novo do Sul

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As avaliações realizadas até o momento, segundo o órgão, apontam que não houve dano ambiental significativo. A empresa responsável pelo caminhão é responsável por realizar a limpeza, retirando qualquer tipo de resíduo que tenha ficado na região afetada. O Iema informou que seguirá acompanhando a situação até a limpeza total da área.