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Trânsito liberado

BR 101 é liberada após mais de 24 horas de interdição em Rio Novo do Sul

A rodovia federal foi totalmente fechada na tarde desse domingo (18) após o tombamento de uma carreta que transportava água oxigenada; a via foi liberada às 17h30 desta segunda-feira (19)

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 18:20

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 abr 2021 às 18:20
Acidente envolvendo carreta fecha a BR 101 em Rio Novo do Sul
Acidente envolvendo carreta fecha a BR 101 em Rio Novo do Sul Crédito: Telespectador | TV Gazeta Sul
Após mais de 24 horas interditado, o trânsito foi liberado no quilômetro 387 da BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (19). A rodovia federal foi totalmente fechada na tarde desse domingo (18), após o tombamento de uma carreta que transportava água oxigenada. Veículos pesados não conseguiram retornar e aguardavam no local. A pista foi totalmente liberada às 17h30 de hoje, segundo a Eco101.
O veículo carregava peróxido de hidrogênio — produto químico conhecido comercialmente como água oxigenada. A carreta tombou por volta das 16h40 de domingo, atingiu um caminhão que carregava papelão e um carro da Eco101. O motorista do caminhão, que não teve a identidade revelada, morreu preso às ferragens. Ele tinha 43 anos, era de Minas Gerais.
A área foi isolada em 800 metros, pelo risco de incêndio do produto perigoso. Nesta segunda-feira, por volta das 13h30, a empresa responsável pela carga finalizou o transbordo da carga. Equipes da Polícia Civil iniciaram a perícia e a retirada do corpo do motorista, que foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

IMPACTO AMBIENTAL

Sobre os danos ambientais causados pelo produto, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) informou que a equipe esteve no local do acidente, acompanhando a retirada do peróxido de hidrogênio e avaliando os impactos causados.
As avaliações realizadas até o momento, segundo o órgão, apontam que não houve dano ambiental significativo. A empresa responsável pelo caminhão é responsável por realizar a limpeza, retirando qualquer tipo de resíduo que tenha ficado na região afetada. O Iema informou que seguirá acompanhando a situação até a limpeza total da área.

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