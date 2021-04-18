Acidente envolvendo carreta interdita a BR 101 em Rio Novo do Sul

Acidente envolvendo carreta que transportava água oxigenada fecha a BR 101 em Rio Novo do Sul Crédito: Telespectador | TV Gazeta Sul

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros , o motorista da carga de produto químico seguia no sentido Rio de Janeiro e perdeu o controle do veículo. A carreta tombou e atingiu um caminhão que transportava papelão, que seguia no sentido contrário, além de carro da Eco101 que também seguia no sentido Rio de Janeiro.

TV Gazeta Sul, o motorista que perdeu a vida era o que conduzia o caminhão de carga de papelão. De acordo com informações da Eco101 , o motorista de um dos caminhões morreu no local. Os dois outros condutores saíram ilesos. Segundo a, o motorista que perdeu a vida era o que conduzia o caminhão de carga de papelão.

Em vídeo gravado por uma telespectadora da TV Gazeta Sul é possível ver fumaça saindo do local onde ocorreu o acidente. Veja abaixo:

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DESVIO NO TRÂNSITO

Devido à interdição total, a PRF orienta que os motoristas evitem a BR 101 no trecho entre Rio Novo do Sul e Iconha . A alternativa é seguir pela rodovia estadual ES 060, utilizando os acessos ES 487 e ES 375.

17h30 - Nas próximas horas, evite o trecho da BR 101, entre Rio Novo do Sul e Iconha. A alternativa é seguir pela Rodovia Estadual ES-060, utilizando os acessos ES-487 e ES-375. pic.twitter.com/YSt0ogfp3u — PRF_ES (@PRF191ES) April 18, 2021

A PRF fez a última atualização sobre a situação da via às 4h40 desta segunda-feira (19), informando que a pista continua interditada e sem previsão de liberação.

04h40 - Permanece interdição total na BR 101, km 387, Rio Novo do Sul. Tombamento de veículo de carga, transportando produto perigoso (peróxido de hidrogênio). 1 vítima fatal. Sem previsão de liberação. Evite a BR101, entre Rio Novo do Sul e Iconha. Alternativa: ES-060 (litoral). — PRF_ES (@PRF191ES) April 19, 2021

RISCO DE INCÊNDIO: ÁREA ISOLADA EM 800 METROS

Segundo o sargento Chamasquini, do Corpo de Bombeiros, um pequeno foco de incêndio foi iniciado na frente da carreta. Por conta disso e, tendo em vista o produto químico, uma área de mais de 800 metros ao redor do acidente foi isolada. "O risco de incendiar é grande, por isso o isolamento em mais de 800 metros", afirmou.

Ainda de acordo com Chamasquini, no domingo, uma equipe especializada estava se deslocando ao local para avaliar o produto e os riscos para o meio ambiente.

O QUE DIZ O IEMA

A reportagem entrou em contato com o Iema para saber os possíveis danos. O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) informou que, assim que foi acionado em função do acidente, contatou a empresa especializada em contenção para ir ao local, auxiliar o trabalho dos Bombeiros. Assim que for finalizada a contenção do produto, o Iema avaliará os danos no local, o que deve acontecer na manhã desta segunda-feira (19).

Acidente envolvendo carreta interdita a BR 101 em Rio Novo do Sul