Motociclista fica ferido em acidente na Terceira Ponte

Uma colisão entre uma moto e um automóvel deixou uma pessoa ferida na subida da Terceira Ponte, no sentido Vitória-Vila Velha, por volta das 20 horas deste sábado (17). As imagens do acidente circularam nas redes sociais.

De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a via, o motociclista foi socorrido pela ambulância da empresa e foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. A informação é de que ele já teve alta.