Motociclista fica ferido em acidente na Terceira Ponte

Uma colisão entre uma moto e um automóvel deixou uma pessoa ferida na subida da Terceira Ponte, no sentido Vitória-Vila Velha, por volta das 20 horas deste sábado (17). As imagens do acidente circularam nas redes sociais.
De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a via, o motociclista foi socorrido pela ambulância da empresa e foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. A informação é de que ele já teve alta.
O Batalhão de Trânsito foi chamado para atender a ocorrência. A Polícia Militar informou, por meio de nota, que não conseguiria verificar a ocorrência, pois o fato ocorreu no plantão anterior. Aos finais de semana a assessoria de imprensa tem acesso somente às ocorrências do plantão vigente do Ciodes.