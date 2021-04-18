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Já teve alta

Motociclista fica ferido em acidente na Terceira Ponte

Moto bateu na traseira de um carro; condutor foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 17:32

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 abr 2021 às 17:32
Acidente entre moto e carro na terceira ponte Crédito: Internauta
Uma colisão entre uma moto e um automóvel deixou uma pessoa ferida na subida da Terceira Ponte, no sentido Vitória-Vila Velha, por volta das 20 horas deste sábado (17). As imagens do acidente circularam nas redes sociais.
De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a via, o motociclista foi socorrido pela ambulância da empresa e foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. A informação é de que ele já teve alta.
O Batalhão de Trânsito foi chamado para atender a ocorrência. A Polícia Militar informou, por meio de nota, que não conseguiria verificar a ocorrência, pois o fato ocorreu no plantão anterior. Aos finais de semana a assessoria de imprensa tem acesso somente às ocorrências do plantão vigente do Ciodes.

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