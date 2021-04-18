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Sul do ES

Amigos morrem em acidente de moto na BR 393, em Muqui

Ronny de Souza Garcia e Sara Ferreira Menditi foram encontrados ao lado de uma moto na BR 393, na manhã deste domingo (18)

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 12:04

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 abr 2021 às 12:04
Casal morre em acidente de moto em Muqui Crédito: Leitor| A Gazeta
Um casal de amigos morreu na manhã deste domingo (18) em um acidente de moto na BR 393, em Muqui, no Sul do Espírito Santo. As vítimas, Ronny de Souza Garcia e Sara Ferreira Menditi, foram encontrados próximo a moto. O resgate chegou a ser acionado, mas as vítimas faleceram no local.
O acidente, na região de Desengano, foi registrado por volta das 6h40, no km 13 da rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Muqui. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as causas da batida ainda não foram informadas. A perícia foi acionada e os corpos serão encaminhados ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de Ronny e Sara. Eles eram moradores de Mimoso do Sul e colaboradores em uma instituição que acolhe dependentes químicos no município.

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