Vítima da Covid-19, médico de Guarapari morre aos 87 anos

O corpo do médico foi sepultado em Vitória. Sobre o caixão, foram colocadas uma bandeira do Brasil e uma faixa do Lions Clube Guarapari, grupo que presidiu por dois mandatos. A atual presidente da organização, Ivany Brandão, diz que médico deixa um legado de fé e caridade.

“Além de médico, era filósofo, um orador entusiasmado. Aos 87 anos, ele atendia pessoas mais pobres gratuitamente em seu consultório. Intercedia por elas nas unidades. Theócrito era uma pessoa extraordinária, sua contribuição ao Lions foi grandiosa e sua partida nos deixou em choque. A faixa e a bandeira foi uma maneira de homenageá-lo”, disse Ivany.