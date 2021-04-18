Vítima da Covid-19, médico de Guarapari morre aos 87 anos

Morreu, aos 87 anos, o médico otorrinolaringologista Theócrito do Valle Santiago, vítima da Covid-19. O profissional da saúde, que faleceu na última quinta-feira (15), morava em Guarapari e estava internado em Vitória há uma semana. Ele era conhecido por sua generosidade e trabalho ativo junto ao Lions Clube Guarapari.
O corpo do médico foi sepultado em Vitória. Sobre o caixão, foram colocadas uma bandeira do Brasil e uma faixa do Lions Clube Guarapari, grupo que presidiu por dois mandatos. A atual presidente da organização, Ivany Brandão, diz que médico deixa um legado de fé e caridade.
“Além de médico, era filósofo, um orador entusiasmado. Aos 87 anos, ele atendia pessoas mais pobres gratuitamente em seu consultório. Intercedia por elas nas unidades. Theócrito era uma pessoa extraordinária, sua contribuição ao Lions foi grandiosa e sua partida nos deixou em choque. A faixa e a bandeira foi uma maneira de homenageá-lo”, disse Ivany.
O médico era casado e pai de três filhos. O Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo também lamentou a morte do profissional. “É com pesar que o Conselho de Medicina recebe a notícia do falecimento do colega Dr. Theócrito Valle Santiago, médico de tráfego e otorrinolaringologista. Nossa solidariedade aos familiares e amigos. Mais uma vítima da Covid-19”, divulgou o conselho em suas redes sociais.