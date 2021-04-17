Coronavírus: ES registra 8.636 mortes e passa de 415 mil casos

Chegada de pacientes no hospital Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Fernando Madeira

Também nas últimas 24 horas, foram identificados 1.605 novos casos, chegando a 415.601 pessoas infectadas desde o início da pandemia da Covid-19.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 51.776. Vila Velha aparece em segundo, com 51.512 confirmações da doença, seguido por Vitória (45.006) e Cariacica (32.116).

BAIRROS COM MAIS CASOS

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.782 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.425), em Vila Velha.

Até este sábado, mais de 1,2 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 386.306 e a taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.