Coronavírus: ES registra 8.636 mortes e passa de 415 mil casos

Mais 49 mortes foram registradas no Espírito Santo nas últimas 24 horas, totalizando 8.636 óbitos provocados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgados neste sábado (17).
Também nas últimas 24 horas, foram identificados 1.605 novos casos, chegando a 415.601 pessoas infectadas desde o início da pandemia da Covid-19.
Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 51.776. Vila Velha aparece em segundo, com 51.512 confirmações da doença, seguido por Vitória (45.006) e Cariacica (32.116).
BAIRROS COM MAIS CASOS
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.782 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.425), em Vila Velha.
Até este sábado, mais de 1,2 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 386.306 e a taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.
Quanto à vacinação contra a doença, a Secretaria de Estado de Saúde não atualiza os dados de imunização aos fins de semana, portanto, o número de vacinados com a primeira dose continua em 562.096 pessoas, enquanto 132.585 foram imunizados também com a segunda dose da vacina contra a Covid-19.