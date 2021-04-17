Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Coronavírus: ES registra 8.636 mortes e passa de 415 mil casos

Em 24 horas, foram 49 mortes e 1.605 novos casos, de acordo com dados da Secretaria de Saúde (Sesa) deste sábado (17)

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 17:46

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

17 abr 2021 às 17:46
Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebe trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus
Chegada de pacientes no hospital Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Fernando Madeira
Mais 49 mortes foram registradas no Espírito Santo nas últimas 24 horas, totalizando 8.636 óbitos provocados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgados neste sábado (17).
Também nas últimas 24 horas, foram identificados 1.605 novos casos, chegando a 415.601 pessoas infectadas desde o início da pandemia da Covid-19.
Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 51.776. Vila Velha aparece em segundo, com 51.512 confirmações da doença, seguido por Vitória (45.006) e Cariacica (32.116).

BAIRROS COM MAIS CASOS

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.782 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.425), em Vila Velha.
Até este sábado, mais de 1,2 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 386.306 e a taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.
Quanto à vacinação contra a doença, a Secretaria de Estado de Saúde não atualiza os dados de imunização aos fins de semana, portanto, o número de vacinados com a primeira dose continua em 562.096 pessoas, enquanto 132.585 foram imunizados também com a segunda dose da vacina contra a Covid-19.

LEIA MAIS 

Serra abre mais vagas para vacinação contra Covid e gripe neste domingo (18)

Incentivador do esporte no ES, Guilherme Benittez morre de Covid

Fiocruz alerta sobre síndrome respiratória associada à Covid-19

Média móvel de mortes por Covid-19 desacelera no ES, mas se mantém alta

Entenda como a Covid fez bombar as vendas de livros mas pôs em risco as livrarias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Coronavírus no ES Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados